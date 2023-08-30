Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме
Лондонский клуб уже контактировал с «Барселоной»
Лондонский «Тоттенхэм» контактирует с каталонской «Барселоной» по поводу возможной аренды нападающего Ансу Фати, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переговоры продолжаются, но есть одна ключевая для «Барселоны» деталь: они хотят, чтобы шпоры платили 100% от зарплаты игрока. Переход возможен, но в игру может вступить «Челси». Фати готов присоединиться к «синим».
В этом сезоне 20-летний вингер каталонского клуба сыграл 3 матча Ла Лиги, но ни одного не начал в основе. В общей сложности на его счету всего 47 минут без результативных действий.
Understand Tottenham are now in contact with Barça to negotiate for Ansu Fati deal on loan until June 2024. ⚪️🇪🇸 #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023
Discussions about conditions of the deal but Barça want 100% of the salary covered.
Ansu, also presented to Chelsea as opportunity but no former approach yet. pic.twitter.com/AxXVrmVqcW
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