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  4. Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме
Англия
30 августа 2023, 15:45 |
154
0

Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме

Лондонский клуб уже контактировал с «Барселоной»

30 августа 2023, 15:45 |
154
0
Ансу Фати может оказаться в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Лондонский «Тоттенхэм» контактирует с каталонской «Барселоной» по поводу возможной аренды нападающего Ансу Фати, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры продолжаются, но есть одна ключевая для «Барселоны» деталь: они хотят, чтобы шпоры платили 100% от зарплаты игрока. Переход возможен, но в игру может вступить «Челси». Фати готов присоединиться к «синим».

В этом сезоне 20-летний вингер каталонского клуба сыграл 3 матча Ла Лиги, но ни одного не начал в основе. В общей сложности на его счету всего 47 минут без результативных действий.

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Ансу Фати Тоттенхэм Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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