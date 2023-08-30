Черно-белый Стамбул: кто поддерживает Бешикташ

Стамбульский писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук в своей книге «Стамбул: город воспоминаний» рассказывал о том, что в детстве они со старшим братом расставляли фишки на воображаемом футбольном поле, будучи вроде бы тренерами, отрабатывали различные тактики и играли своеобразные футбольные матчи, комментируя их в манере популярного турецкого футбольного журналиста и радиокомментатора 1960–1970-х Халита Кыванча (к слову, этот основатель жанра, как его называли, «Ататюрк в турецких футбольных медиа» дожил до нашего времени и покинул этот мир прошлом году в 97-летнем возрасте). Казалось бы, детки играют – ну и пусть себе. Но вот, как продолжает Орхан: «По окончании матча мы, как слишком ярые болельщики, которые забыли, что футбол – это только игра, и идущие друг на друга с ножами, забывали, что играем, и принимались изо всех сил мутузить друг друга. Как правило, больше доставалось мне».

Красноречивое воспоминание, которое, по-моему, ярко иллюстрирует футбольные страсти, бурлившие даже в благородной и весьма не бедной стамбульской семье. Страсть турецких болельщиков давно стала притчей во языцех. Киевским динамовцам, кроме хорошо обученных подопечных Шенола Гюнеша (помню, как он еще действующим вратарем приезжал в Киев в начале 1980-х в составе «Трабзонспора», и динамовцы пробили его лишь усилиями Олега Блохина ближе к финальному свистку), будет противостоять и многочисленная черно-белая болельщицкая армия. А она знает толк в громкой поддержке своих любимцев. Собственно, Памук вспоминает, что Стамбул его детства был черно-белым. На первый взгляд, мастер образного слова не имел в виду «бешикташевскую» составляющую, а, скорее, фотокартинки из того времени (черно-белая жизнь среди черно-белой грусти, какого-то сугубо стамбульского беспросвета 1960-х), однако, зная литературный талант искателя «меланхолической души родного города», многозначность памуковского определения я бы не исключал.

«…Посмотрите: вот – фотоотчет с нашего пребывания в Киеве», – торговец текстилем на Средиземноморском турецком курорте продемонстрировал мне на своем телефоне фотографии из фан-шопа киевского «Динамо» на НСК «Олимпийский». Парень позиционировал себя ярым поклонником «Бешикташа» и перед этим охотно поделился фотографиями с празднования чемпионства (безумие пиротехники!) с того же мобильника. А в Киев, по его словам, они с друзьями периодически ездили в поисках развлечений («дешевое пиво и отличная еда у вас», – как-то уважительно приговаривал парень, кажется, по имени Али на хорошем русском). Мы обсудили немало футбольных и фанатских вопросов, вспомнили киевско-бешикташевское рандеву в четвертьфинале Кубка чемпионов в 1987-м (пресловутый «стамбульский снегопад» и перенос домашнего для «Черных орлов» матча – как временный, так и территориальный – в Измир). «Ну, тогда «Динамо» было чуть ли не самым сильным в Европе», – констатировал турок. А через несколько месяцев после того нашего разговора «Динамо» выиграло в Киеве у стамбульских гостей даже с большим счетом, чем в свое время команда Лобановского. Однако для динамовцев игра не имела принципиального значения, а вот для стамбульцев это была настоящая трагедия: они не прошли дальше в Лиге чемпионов.

Болельщики «Бешикташа» всегда стояли особняком на турецкой фан-сцене. «Мы против всех!» – популярный слоган ярых адептов «орлиной веры». Некоторые расширяют его до намека на конкретику: «Мы против всех, кроме Ататюрка!». Известный турецкий писатель Эшбер Ягмурдерели формулирует свое политическое кредо максимально парадоксально: «Я не в оппозиции, потому что я – фанат «Бешикташа», я – фанат «Бешикташа», поэтому я в оппозиции».

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Самая популярная фан-группировка «Бешикташа» – «Чарши». В переводе с турецкого это слово означает «рынок», именно на базаре в районе Стамбула под названием Бешикташ (фракийская сторона пролива Босфор) в 1970-е собирались болельщики обсудить текущую ситуацию в таблице, трансферы и перспективы команды. Впоследствии, в 1982 г. родилась и фанатская группировка, которая и получила название «Чарши». Отцы-основатели – школьные друзья. Исторически за «Бешикташ» болели представители рабочего класса, и исповедование левых идей для фанов в черно-белых футболках – вполне органично. Тем не менее, именно «Чарши» сложно назвать сторонниками левого политического спектра. В группировку в разное время входило и немало студентов ведущих стамбульских вузов (которые привносили в баннеры группы долю неповторимого юмора). Однако возведение на щит буквы «А» – мол, «анархия превыше всего» – все же в определенной степени свидетельствует о политическом тяготении.

28 мая 2008 г. лидер «Чарши» Ален Маркарян написал прощальное письмо, в котором подчеркивал, что решено распустить группировку. Однако при формальном роспуске идеология и наследие «Чарши» были сохранены. А многие ее члены считали, что группировку нельзя просто распустить одним письмом, ведь «корни ее глубже и философичнее, чем у типичной фан-группы». Что говорить, во время антиэрдогановских выступлений в 2013 г. именно «Чарши» было едва ли не основным драйвером антивластных беспорядков.

Характерные признаки «чаршистов» – готовность слоняться перед стадионом еще за 2–3 часа до начала матча, попытка глобализировать свое присутствие (эмблемы группировки есть и в нью-йоркской подземке, и на стене в центре Праги) и все-таки определенная левизна взглядов.

«Турецкие болельщики никогда не пойдут на создание альянсов или установление дружеских отношений с иностранными фирмами», – убеждал британского исследователя фан-тематики Дуги Бримсона один из горячих турецких болельщиков. Правда, с тех пор, как эту фразу услышал и использовал в своей книге «Фанаты», собственно, Дуги Бримсон, прошло уже два десятка лет. Альянс – не альянс, однако подыграть той или иной позиции последователи «чаршистов» вполне могут. За деньги или за идею? Здесь однозначно не отвечу. К примеру, относительно группировки Super 3, поддерживающей предыдущего соперника киевлян – греческий «Арис», могу сказать, что деньги эти ребята любят. И отнюдь не исключаю финансового стимулирования изготовления ими антиазовского баннера известно откуда. Тем более, что Super 3 имеет давние связи с фанатскими кругами в стране-агрессоре. А вот «Чарши» и наследники их дела какие-то более автономные, что ли, сами по себе. Спонсорство «газпромом» «бешикташевской» домашней арены? Да, контракт заключен в этом году, и это само по себе вызывает вопросы к руководителям «черно-белого» стамбульского клуба. В то же время я бы не сказал, что взаимоотношения ультрас «Черных орлов» и клубного руководства безоблачны, поэтому… Антиукраинских провокаций на трибунах не исключаю, однако не скажу, что если таковые будут, то потребность в их применении будет испытывать все фан-сообщество черно-белых.

Немецко-франко-итальянский художник Антуан-Игнас Меллинг оставил весомое стамбульское художественное наследие. На одной из картин парень, стоящий на пристани рядом с ялами в Бешикташе, забросил удочку в безмятежное море. Уже упоминавшийся Орхан Памук, не критикуя работу выдающегося живописца, в то же время отмечал: «В Бешикташе, у берега никогда не может быть такой спокойной воды». По сути, спокойных трибун никогда не может быть и на домашней арене «Бешикташа». Покой – не для этих ребят в черно-белых футболках! Пресс трибун для динамовцев, привыкших в последнее время играть среди безмолвия наших стадионов, будет непростым испытанием. Выдержим?!

Алексей РЫЖКОВ