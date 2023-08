36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.

После перехода в американский клуб форвард провел 9 матчей в различных турнирах. На счету футболиста 11 забитых голов.

Сегодня ночью Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Месси забил 25 голов в 2023 году – за французский «ПСЖ», сборную Аргентину и «Интер Майами».

Ранее Лионель Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

⚽️ MESSI GOAL ‼️‼️‼️



Lionel Messi does it again! He scores in the 89th minute to seal another victory for Miami!



👉 11th Inter Miami goal

👉 25th goal of 2023

👉 715th all time club goal

👉 818th senior career goal pic.twitter.com/zfz9QLrMX2