Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Аргентинская звезда продолжает покорять США
36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.
После перехода в американский клуб форвард провел 9 матчей в различных турнирах. На счету футболиста 11 забитых голов.
Сегодня ночью Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Месси забил 25 голов в 2023 году – за французский «ПСЖ», сборную Аргентину и «Интер Майами».
Ранее Лионель Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.
⚽️ MESSI GOAL ‼️‼️‼️— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) August 27, 2023
Lionel Messi does it again! He scores in the 89th minute to seal another victory for Miami!
👉 11th Inter Miami goal
👉 25th goal of 2023
👉 715th all time club goal
👉 818th senior career goal pic.twitter.com/zfz9QLrMX2
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