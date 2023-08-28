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  4. Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Major League Soccer
28 августа 2023, 19:30 |
1047
0

Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне

Аргентинская звезда продолжает покорять США

28 августа 2023, 19:30 |
1047
0
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Goal.com. Лионель Месси .

36-летний звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне.

После перехода в американский клуб форвард провел 9 матчей в различных турнирах. На счету футболиста 11 забитых голов.

Сегодня ночью Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Месси забил 25 голов в 2023 году – за французский «ПСЖ», сборную Аргентину и «Интер Майами».

Ранее Лионель Месси выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг и стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) статистика
Источник Sport.ua
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