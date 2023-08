Полузащитник Астон Виллы перейдет в чемпионат Катара

Полузащитник английской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо близок к переходу в катарский «Аль-Духаиль», сообщает Фабрицио Романо.

31-летний бразилец уже согласовал контракт с «Аль-Духаилом», однако «Астон Вилла» еще не дала разрешение на переход. Переговоры между клубами продолжаются и катарцы не намерены отступать.

В нынешнем сезоне в составе «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо сыграл два матча.

Philippe Coutinho has now reached an agreement with Qatari side Al Duhail on personal terms; but still no final green light from Aston Villa 🇶🇦🇧🇷 #AVFC



Negotiations continue but from Qatar serious intention to proceed and make it happen. pic.twitter.com/LJL3fJisM1