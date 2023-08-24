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Англия
24 августа 2023, 12:52 |
406
0

Манчестер Сити настаивает на трансфере Матеуса Нунеса

Переговоры развиваются очень быстро

24 августа 2023, 12:52 |
406
0
Манчестер Сити настаивает на трансфере Матеуса Нунеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

«Манчестер Сити» очень хочет подписать 24-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса в ближайшие 1-2 дня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера, 23 августа, «горожане» сделали первое предложение по португальцу: 50 млн евро плюс бонусы. «Волки» пока не решили, что они будут делать. Зато решение игрока уже известно – он хочет играть под руководством Пепа Гвардиолы. Отмечается, что испанскому специалисту очень нравится Матеус.

Прошлый сезон АПЛ был первым для Матеуса Нунеса в составе «Вулверхэмптона». Он провел 34 игры в чемпионате, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Его победный удар по воротам «Челси» был признан лучшим голом АПЛ в апреле.

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Матеус Нунес Манчестер Сити Вулверхэмптон Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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