Манчестер Сити настаивает на трансфере Матеуса Нунеса

«Манчестер Сити» очень хочет подписать 24-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса в ближайшие 1-2 дня, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера, 23 августа, «горожане» сделали первое предложение по португальцу: 50 млн евро плюс бонусы. «Волки» пока не решили, что они будут делать. Зато решение игрока уже известно – он хочет играть под руководством Пепа Гвардиолы. Отмечается, что испанскому специалисту очень нравится Матеус.

Прошлый сезон АПЛ был первым для Матеуса Нунеса в составе «Вулверхэмптона». Он провел 34 игры в чемпионате, забив 1 гол и отдав 1 ассист. Его победный удар по воротам «Челси» был признан лучшим голом АПЛ в апреле.

