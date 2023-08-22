Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника
Леонардо Бонуччи может перейти в немецкий клуб
Итальянский центральный защитник Леонардо Бонуччи может перейти из «Ювентуса» в «Унион» Берлин, сообщает Фабрицио Романо. На 36-летнего игрока не рассчитывают в туринском клубе.
Источник отмечает, что «Унион» Берлин ждет «зеленого света», чтобы перейти к подписанию контракта с Леонардо Бонуччи. Сам игрок еще не дал окончательного ответа.
В прошлом сезоне Леонардо отыграл 26 матчей за «Ювентус», в которых сумел дважды забить. Бонуччи в последние годы сильно мешают травмы. В частности, в прошлой кампании из-за них он пропустил 21 игру.
Union Berlin are waiting for final green light to proceed and sign Leonardo Bonucci. Negotiations advancing, up to player side in order to get it sealed ⚪️🔴🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2023
This week will be crucial for Bonucci's move to Union. pic.twitter.com/lxUJ5CIss7
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