Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника

Итальянский центральный защитник Леонардо Бонуччи может перейти из «Ювентуса» в «Унион» Берлин, сообщает Фабрицио Романо. На 36-летнего игрока не рассчитывают в туринском клубе.

Источник отмечает, что «Унион» Берлин ждет «зеленого света», чтобы перейти к подписанию контракта с Леонардо Бонуччи. Сам игрок еще не дал окончательного ответа.

В прошлом сезоне Леонардо отыграл 26 матчей за «Ювентус», в которых сумел дважды забить. Бонуччи в последние годы сильно мешают травмы. В частности, в прошлой кампании из-за них он пропустил 21 игру.