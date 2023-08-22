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Германия
22 августа 2023, 16:21 | Обновлено 22 августа 2023, 16:22
672
0

Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника

Леонардо Бонуччи может перейти в немецкий клуб

22 августа 2023, 16:21 | Обновлено 22 августа 2023, 16:22
672
0
Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччі

Итальянский центральный защитник Леонардо Бонуччи может перейти из «Ювентуса» в «Унион» Берлин, сообщает Фабрицио Романо. На 36-летнего игрока не рассчитывают в туринском клубе.

Источник отмечает, что «Унион» Берлин ждет «зеленого света», чтобы перейти к подписанию контракта с Леонардо Бонуччи. Сам игрок еще не дал окончательного ответа.

В прошлом сезоне Леонардо отыграл 26 матчей за «Ювентус», в которых сумел дважды забить. Бонуччи в последние годы сильно мешают травмы. В частности, в прошлой кампании из-за них он пропустил 21 игру.

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Леонардо Бонуччи Унион Берлин Ювентус трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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