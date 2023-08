Петр Зелиньски в шаге от нового контракта с Наполи

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски находится в одном шаге от продления контракта с итальянским клубом, сообщает Николо Скира.

По новому соглашению 29-летний поляк будет зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Единственная причина, почему стороны еще не подписали новую договоренность, это желание Петра иметь контракт до 2027 года, тогда как «Наполи» сначала предлагал ему соглашение до 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок согласился перейти в «Аль-Ахли».

Игрок сборной Польши уже давно играет за клуб из Неаполя, его купили еще в 2016 году. За это время на счету Петра 329 матчей, 47 голов и 44 ассиста.

