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Саудовская Аравия
17 августа 2023, 15:01 | Обновлено 17 августа 2023, 15:02
1691
0

Роналду может получить еще одного звездного партнера

Эмерик Ляпорт близок к переходу в «Аль-Наср»

17 августа 2023, 15:01 | Обновлено 17 августа 2023, 15:02
1691
0
Роналду может получить еще одного звездного партнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по трансферу 29-летнего центрального защитника Эмерика Ляпорта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между игроком и саудовским клубом продолжаются, «горожане» теперь ожидают финального решения испанца.

В прошлом сезоне Эмерик Ляпорт отыграл 24 матча за «Манчестер Сити», отличившись 1 ассистом. Также игрок был основным в сборной Испании во время Чемпионата мира 2022 в Катаре, где «Фурия Роха» сенсационно вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала.

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Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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