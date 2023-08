Роналду может получить еще одного звездного партнера

«Манчестер Сити» принял предложение «Аль-Насра» по трансферу 29-летнего центрального защитника Эмерика Ляпорта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между игроком и саудовским клубом продолжаются, «горожане» теперь ожидают финального решения испанца.

В прошлом сезоне Эмерик Ляпорт отыграл 24 матча за «Манчестер Сити», отличившись 1 ассистом. Также игрок был основным в сборной Испании во время Чемпионата мира 2022 в Катаре, где «Фурия Роха» сенсационно вылетела от Марокко на стадии 1/8 финала.

Manchester City keep waiting on final decision by Aymeric Laporte after bid from Al Nassr accepted club side 🔵🇸🇦



Negotiations continue on player side; Al Nassr, waiting for Laporte. pic.twitter.com/6mSvmi5AjH