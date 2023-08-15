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  4. У Магуайра не было договоренностей с Вест Хэмом о контракте
Англия
15 августа 2023, 21:45 | Обновлено 15 августа 2023, 21:46
306
0

У Магуайра не было договоренностей с Вест Хэмом о контракте

Гарри Магуайр верит, что сможет проявить себя в «Манчестер Юнайтед»

15 августа 2023, 21:45 | Обновлено 15 августа 2023, 21:46
306
0
У Магуайра не было договоренностей с Вест Хэмом о контракте
Twitter (Фабрицио Романо). Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не планировал переходить в «Вест Хэм», информирует Фабрицио Романо.

Источник в окружении Гарри Магуайра сообщил: «Гарри уважает «Вест Хэм», однако договоренностей о контракте никогда не было. Гарри остаётся в «Манчестер Юнайтед», любит этот клуб и верит, что у него будет много возможностей проявить себя».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» согласовал условия трансфера и контракт Магуайра, однако вышел из переговоров, не дождавшись решения футболиста.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Вест Хэм Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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