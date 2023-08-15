У Магуайра не было договоренностей с Вест Хэмом о контракте
Гарри Магуайр верит, что сможет проявить себя в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не планировал переходить в «Вест Хэм», информирует Фабрицио Романо.
Источник в окружении Гарри Магуайра сообщил: «Гарри уважает «Вест Хэм», однако договоренностей о контракте никогда не было. Гарри остаётся в «Манчестер Юнайтед», любит этот клуб и верит, что у него будет много возможностей проявить себя».
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» согласовал условия трансфера и контракт Магуайра, однако вышел из переговоров, не дождавшись решения футболиста.
Harry Maguire’s move to West Ham now OFF 🚨🔴⛔️ #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023
“Harry respects West Ham — but there was never an agreement on personal terms”, sources close to Maguire say.
“Harry remains settled at United, loves the club and believes he will get plenty of opportunities to play”. pic.twitter.com/Qxjeunw7Xz
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