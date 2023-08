У Магуайра не было договоренностей с Вест Хэмом о контракте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не планировал переходить в «Вест Хэм», информирует Фабрицио Романо.



Источник в окружении Гарри Магуайра сообщил: «Гарри уважает «Вест Хэм», однако договоренностей о контракте никогда не было. Гарри остаётся в «Манчестер Юнайтед», любит этот клуб и верит, что у него будет много возможностей проявить себя».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» согласовал условия трансфера и контракт Магуайра, однако вышел из переговоров, не дождавшись решения футболиста.

