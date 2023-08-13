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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Адама Траоре перешел в Фулхэм
Англия
13 августа 2023, 18:02 | Обновлено 13 августа 2023, 18:22
1047
1

ОФИЦИАЛЬНО. Адама Траоре перешел в Фулхэм

Экс-игрок «Барселоны» почти 2 месяца был без клуба

13 августа 2023, 18:02 | Обновлено 13 августа 2023, 18:22
1047
1
ОФИЦИАЛЬНО. Адама Траоре перешел в Фулхэм
Фулхэм. Адама Траоре

27-летний испанский вингер Адама Траоре подписал контракт с лондонским «Фулхэмом». Соглашение рассчитано на 2 года.

С июля испанец находился в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Вулверхэмптоном» подошёл к концу. Он провел в клубе 4.5 года и успел поучаствовать в 194 матчах. В них Адама забил 14 голов и отдал 20 ассистов.

«Фулхэм» станет четвертым английским клубом в карьере Траоре. До этого испанец с малийскими корнями выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и собственно «Вулвергемптон».

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Адама Траоре Фулхэм Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Фулхэм
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Gargantua
недавно его за 50 млн торговали, а тут уже никому не нужен
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