ОФИЦИАЛЬНО. Адама Траоре перешел в Фулхэм

27-летний испанский вингер Адама Траоре подписал контракт с лондонским «Фулхэмом». Соглашение рассчитано на 2 года.

С июля испанец находился в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Вулверхэмптоном» подошёл к концу. Он провел в клубе 4.5 года и успел поучаствовать в 194 матчах. В них Адама забил 14 голов и отдал 20 ассистов.

«Фулхэм» станет четвертым английским клубом в карьере Траоре. До этого испанец с малийскими корнями выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и собственно «Вулвергемптон».

We're delighted to confirm the signing of @AdamaTrd37! 💪