ОФИЦИАЛЬНО. Адама Траоре перешел в Фулхэм
Экс-игрок «Барселоны» почти 2 месяца был без клуба
27-летний испанский вингер Адама Траоре подписал контракт с лондонским «Фулхэмом». Соглашение рассчитано на 2 года.
С июля испанец находился в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Вулверхэмптоном» подошёл к концу. Он провел в клубе 4.5 года и успел поучаствовать в 194 матчах. В них Адама забил 14 голов и отдал 20 ассистов.
«Фулхэм» станет четвертым английским клубом в карьере Траоре. До этого испанец с малийскими корнями выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и собственно «Вулвергемптон».
We're delighted to confirm the signing of @AdamaTrd37! 💪— Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану стал победителем Кубка арабских чемпионов в составе «Аль-Насра»
Тренер «Реала» – об игре украинского голкипера