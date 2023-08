Довбик – первый представитель Украины в Ла Лиге, забивший с паса украинца

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол для гостей забил украинский форвард Артем Довбик, который впервые сыграл в Ла Лиге. Нападающий появился на поле на 64-й минуте вместо Кристиана Стуани, а уже на 72-й после передачи Виктора Цыганкова спас свою команду от поражения.

Довбик стал первым представителем Украины в истории Ла Лиге, который отличился после паса украинца.

Артему понадобилось всего 8 минут и 29 секунд чтобы забить в своем дебютном поединке за «Жирону» в чемпионате Испании.

