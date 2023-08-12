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  4. Довбик – лучший игрок Жироны в матче Ла Лиги. Какая оценка Цыганкова?
Испания
12 августа 2023, 20:47 | Обновлено 12 августа 2023, 20:52
4340
0

Довбик – лучший игрок Жироны в матче Ла Лиги. Какая оценка Цыганкова?

Артем дебютировал в Ла Лиге и отметился голом после передачи Виктора

12 августа 2023, 20:47 | Обновлено 12 августа 2023, 20:52
4340
0
Довбик – лучший игрок Жироны в матче Ла Лиги. Какая оценка Цыганкова?
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между клубами «Реал Сосьедад» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол для гостей забил украинский форвард Артем Довбик, который впервые сыграл в Ла Лиге. Нападающий появился на поле на 64-й минуте вместо Кристиана Стуани, а уже на 72-й после передачи Виктора Цыганкова спас свою команду от поражения.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Артему оценку в 7.2 балла. Такой показатель украинца является лучшим в составе «Жироны».

Цыганков за голевую передачу получил от WhoScored 6.9 баллов.

Лучшим игроком был признан Такефуса Кубо, который забил 1-й гол в матче, выведя «Реал Сосьедад» вперед на 5-й минуте игры.

Оценки WhoScored за матч Реал Сосьедад – Жирона – 1:1

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WhoScored Артем Довбик Виктор Цыганков Реал Сосьедад Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник WhoScored
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