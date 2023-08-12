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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.08.2023 18:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
12 августа 2023, 20:00 | Обновлено 12 августа 2023, 20:22
3048
8

Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения

Виктор Цыганков отметился ассистом

12 августа 2023, 20:00 | Обновлено 12 августа 2023, 20:22
3048
8
Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
ФК Жирона

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Хозяева забили первыми в начале встречи и долгое время лидировали в счете.

На 64-й минуте Артем Довбик вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.

Отметим, что для Довбика это был дебют в Ла Лиге.

Чемпионат Испании. 1-й тур

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:1
Голы: Кубо (5) Довбик (72).

«Реал Сосьедад» – Ремиро, Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80), Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).
«Жирона» – Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64), Цыганков, Стуани (Довбик, 64).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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ash
Для Жирони по такій грі нічия просто величезне досягнення. Українці порішали
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+3
bonv
Приємно за наших! Респект!
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+3
PUMA
И Реал Сосьедад очень даже пристойный соперник,по испанским меркам ближе к топу
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+3
sahka1981
Молодці! Циганков віддав правою, Довбик забив! Абсолютно гарний результат для Жирони грали з четвертою командою минулого чемпіонату, командою ліги чемпіонів, на виїзді, щей дебют матчу явно повалили, тай чимало нових гравців було у Жирони. Довбика з почином! Циганкова з асистом! До речі Вітя віддав гольову після заміни Савіо, коли повернувся на свою позицію.
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+3
Кепа Ларисабродяга
интересно что пресса напишет и фаны испанские
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+2
Віктор Коробка
Цікаво те, що по xG Жирона навіть була краща за Сосьедат
Ответить
+1
Віктор Коробка
Оце дебют! Так тримати!
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+1
Summertime
От поражения Зирону (так её тетя испанская называла)  спасли два чернявых,  которые умудрились не забить на 90+ те же 2 раза.
 Понравился тактический реплей.  Ну  а гол вышел проще простого. Витя забежал и подал, а Тёма воткнул.   Но  куда смотрели  сосьедады?)
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0
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