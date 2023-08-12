Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения
Виктор Цыганков отметился ассистом
12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона».
Хозяева забили первыми в начале встречи и долгое время лидировали в счете.
На 64-й минуте Артем Довбик вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.
Отметим, что для Довбика это был дебют в Ла Лиге.
Чемпионат Испании. 1-й тур
«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:1
Голы: Кубо (5) Довбик (72).
«Реал Сосьедад» – Ремиро, Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80), Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).
«Жирона» – Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64), Цыганков, Стуани (Довбик, 64).
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023
⚽️ Dovbyk
💪 Comencem la temporada puntuant!
🔴⚪️ #RealSociedadGirona pic.twitter.com/iIlUHZ75vP
События матча
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