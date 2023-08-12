Дебют мечты. Довбик в первом матче в Ла Лиге спас Жирону от поражения

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Хозяева забили первыми в начале встречи и долгое время лидировали в счете.

На 64-й минуте Артем Довбик вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.

Отметим, что для Довбика это был дебют в Ла Лиге.

Чемпионат Испании. 1-й тур

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:1

Голы: Кубо (5) Довбик (72).

«Реал Сосьедад» – Ремиро, Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80), Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).

«Жирона» – Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64), Цыганков, Стуани (Довбик, 64).

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