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Испания
12 августа 2023, 20:21 | Обновлено 12 августа 2023, 20:52
5684
3

Реал Сосьедад – Жирона – 1:1. Гол Довбика, пас Цыганкова. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча первого тура Ла Лиги

12 августа 2023, 20:21 | Обновлено 12 августа 2023, 20:52
5684
3
Реал Сосьедад – Жирона – 1:1. Гол Довбика, пас Цыганкова. Видеообзор матча
ФК Жирона

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона».

Чемпионат Испании. 1-й тур

«Реал Сосьедад» – «Жирона» – 1:1
Голы: Кубо (5) Довбик (72).

«Реал Сосьедад» – Ремиро, Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80), Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).
«Жирона» – Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64), Цыганков, Стуани (Довбик, 64).

Обзор матча

Видео гола Довбика

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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8number
Красень. Дуже гарний початок у першому ж матчі 🤞
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+11
ВАЛ
Молодці хлопці,так тримати.!!!🇺🇦👍
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+9
vikkro
Головне почати забивати.
Ответить
+4
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