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  4. ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
12.08.2023 18:00 – FT 1 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 августа 2023, 19:41 | Обновлено 12 августа 2023, 20:21
12198
39

ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова

Украинцы организовали взятие ворот в матче против «Реала Сосьєдад»

12 августа 2023, 19:41 | Обновлено 12 августа 2023, 20:21
12198
39
ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
ФК Жирона. Виктор Цыганков (слева) и Артем Довбик

12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Жирона» (1:1).

Украинский форвард Артем Довбик феерично дебютировал в составе новой команды.

На 64-й минуте украинец вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.

Это был дебютный матч украинца в чемпионате Испании. Довбик и Цыганков стали первыми украинцами, которые на двоих организовали гол в Ла Лиге.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 39
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Nordenus
Когда последний раз, украинская связка забивала гол в топ 5 чемпионатах?
Такое вообще было?))
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+27
Показать Скрыть 1 ответ
Lvivian
кращий дебют годі й уявити
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
🔱Avtoigor🔱
З почином Артем
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+14
AleksDnipro
Супер-бомбардир!
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+13
Remark
Просто лучшие! Украинцы покарители Жироны)
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+13
Vitason
Трепещи Испания,украинцы выходят на арену!!!
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+11
Remark
Это лучший "привет" нику Запасной
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+8
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anacreon
Вітання Довбику та Циганкову.Жирона мучалася весь матч. Той пас Циганкова чи не єдина нормальна атака за весь матч. Після чого Жирона вже була згодна і на нічию і просто тягнула час. Хоч і Реал Сосьєдад не феєрив.  До такого ступеню, що воротар Жирони навіть жовту отримав за  затягування часу.
Дуже нудний матч. Особливо після Борнмута з Вест Хемом. Небо та земля.
Ну, якщо Довбик і тут вицарапав собі момент, то і вдома в Жироні буде мати багато моментів.
Дебют мрії. Ще і Циганков собі передачку записав в статистику.
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+6
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inoj
До речи, вони навіть схожі, як брати)
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+6
Тарік1994
Але в щось дуже незрозуміле грає Жирона. Циганков весь матч бігав і боровся за нейтральні м'ячі та у верховній боротьбі і м'яч до нього нормально доходив дуже рідко. Але якщо доходить то ось результат. Довбик красава!
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+5
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anacreon
Жирона якби більше атакувала, то Довбик ще би моменти мав. Але вони як сонні мухи. Не могли доставити м'яч від захисту до Циганкова з Довбиком. Постійно застрягали в півзахисті Реала Сосьєдада і втрачали.
Циганков якщо отримував і був простір, то одразу виглядав небезпечним.
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+4
александр сашко
наполегливо працювати і працювати. Голом, УКРАЇНСЬКИМ - порадували!
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+3
adidas77
Вітя та Артем найкращі!Але Жіона загалом сьогодні грала дуже погано.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Порадуемся за земляков!
Но не стоит думать, что забивать дадут в каждом матче, придется и терпеть, и бороться, земельки пожевать нормально. Не нужно расслабляться. У Яремчука тоже было относительно неплохое начало в Бенфике (за первых 5 матчей 4+1).
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+1
Vladimir Shevchenko
Якось корявенько)
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0
PUMA
И к тому же Реал Сосьедад очень пристойная команда.По меркам Испании ближе к топам
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-1
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Soler61
В Жироне умные люди .Они поняли что в Украине качественные и недопогие игроки .Хотят еще купить Пихаленка 
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-1
Кепа Ларисабродяга
молодцы... выгрызли одно очко в матче на выезде...
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-1
Алексей
Ну что там Андрюха, Цыганков и Довбик топище или опять что нибудь придумаешь обо мне 
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-2
R1d3r
Это вам не всякие бревна по типу Супряги и Беседина.
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-2
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