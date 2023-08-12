ВИДЕО. Довбик феерично дебютировал за Жирону, забив с паса Цыганкова
Украинцы организовали взятие ворот в матче против «Реала Сосьєдад»
12 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги, в котором играли «Реал Сосьедад» и «Жирона» (1:1).
Украинский форвард Артем Довбик феерично дебютировал в составе новой команды.
На 64-й минуте украинец вышел вместо Кристиана Стуани, а на 72-й сравнял счет в матче после передачи еще одного украинца Виктора Цыганкова.
Это был дебютный матч украинца в чемпионате Испании. Довбик и Цыганков стали первыми украинцами, которые на двоих организовали гол в Ла Лиге.
⚽️ 73' GOOOOOOOOOOOOL DEL GIRONAAAAAAAA! GOOOOOOOOL DE DOOVBYYYYYYYK! @RealSociedad 1-1 Girona FC#RealSociedadGirona pic.twitter.com/GfCZhA6uiN— Girona FC (@GironaFC) August 12, 2023
События матча
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Такое вообще было?))
Дуже нудний матч. Особливо після Борнмута з Вест Хемом. Небо та земля.
Ну, якщо Довбик і тут вицарапав собі момент, то і вдома в Жироні буде мати багато моментів.
Дебют мрії. Ще і Циганков собі передачку записав в статистику.
Циганков якщо отримував і був простір, то одразу виглядав небезпечним.
Но не стоит думать, что забивать дадут в каждом матче, придется и терпеть, и бороться, земельки пожевать нормально. Не нужно расслабляться. У Яремчука тоже было относительно неплохое начало в Бенфике (за первых 5 матчей 4+1).