12 августа на «Реале Арена» пройдет матч 1-го тура Примеры Испании, в котором, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Жироной». Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда при нынешнем наставнике (и своем же воспитаннике), Иманоле Альгуасиле, смогла взять первый трофей с 80-х лет прошлого века - оформили победу в Копе дель Рей (правда, из-за коронавирусных ограничений финал с Атлетиком с 2020-го года перенесли на следующую весну). Что не получалось у чурри-урдин, это вернуться в Лигу чемпионов. Но в прошлом сезоне сложились оптимальные условия: Севилья, традиционно замыкающая квартет лидеров, ушла в глубокое пике. И именно представитель Сан-Себастьяна этим воспользовался, уверенно заняв искомое 4-е место. Понятно, что после такого пытались укрепить состав, правда, в пределах финансовых возможностей. Быстро подписали Амари Траоре, арендовали Андре Силву. А вот за Де Бека торги с МЮ затянулись. Не обошлось и без потерь сенаторов: Ильярраменди перебрался в МЛС, Давид Силва из-за крестов и вовсе завязал.

Жирона

Клуб, который находится в 1-й структуре с самим Манчестер Сити, уже дебютировал в конце прошлого десятилетия в Примере. Тогда жирондинцы продержались пару сезонов. И, вылетев, постоянно через стыковые поединки претендовали на повышение. С 3-го подхода все получилось. Подопечным Мичела Санчеса сулили борьбу за выживание, и не факт что успешную. Но они сразу начали бодро набирать очки, а после удачного подписания в январе Виктора Цыганкова и вовсе очутились в числе претендентов на еврокубки! Правда, в концовке новичок Ла Лиги сдулся, но финишировал в верхней части таблицы, замкнув топ-10 - вряд ли ждали большего. Но как пройдет новый сезон, без Ориоля Ромеу и, видимо, Кастельяноса с его 13-ю голами, но с Дэйли Блиндом и Газзанигой?

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Реал Сосьедад набрал с новичком 4 очка: выиграл 5-3 дома и закончил на 2-2 в Каталонии.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. Рекомендуем, не выдумывая, ставить на Реал Сосьедад (коэффициент - 1,89).