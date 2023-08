Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду

Дубль аргентинского форварда Лионеля Месси помог Интеру из Майами выйти в четвертьфинал Кубка лиг 2023.

В матче 1/8 финала Кубка лиг команда из Флориды победила Даллас в серии пенальти (4:4 пен. 5:3).

Месси открыл счет на 6-й минуте, однако затем его команда действовала неудачно и пропустила 4 мяча.

Проигрывая 2:4 за 10 минут до конца, Интер Майами совершил камбэк, причем спас команду Лионель Месси точным ударом со штрафного на 85-й минуте.

В серии пенальти Интер Майами действовал лучше Далласа, а Месси удачно исполнил первый удар команды с точки. Также 11-метровый забил Серхио Бускетс.

Украинский защитник Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в четвертьфинал Кубка лиг.

Кубок лиг 2023

1/8 финала, 7 августа

Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5)

Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (пен) – Месси, 6, 85, Кремаски, 65, Фарфан, 80 (автогол).

ВИДЕО. 0:1. Первый гол Месси, 6 мин.

7' | Jordi ➡️ Messi to put us on the board early in the match 👏👏#DALvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g