Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»
Болельщики грузинского клуба поддержали украинских коллег
3 августа состоялся поединок раунда Q2 Лиги конференций, в котором полтавская «Ворскла» поддержала свою плохую традицию в нем вылетать, проиграв грузинской «Диле» (1:3).
Перед игрой был зафиксирован приятный момент. Фанаты грузинской команды перед игрой поддержали украинцев, вывесив на трибунах баннер с надписью «Передаем привет украинским ультрас на передовой».
Кроме того, на трибунах исполнялся всемирно известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла».
Dila Gori supporters showing love to Ukrainian ultras on the frontline.— Georgian Footy (@GeorgianFooty) August 3, 2023
🇬🇪🤝🇺🇦 @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/vxRicUJtho
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