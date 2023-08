Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»

3 августа состоялся поединок раунда Q2 Лиги конференций, в котором полтавская «Ворскла» поддержала свою плохую традицию в нем вылетать, проиграв грузинской «Диле» (1:3).

Перед игрой был зафиксирован приятный момент. Фанаты грузинской команды перед игрой поддержали украинцев, вывесив на трибунах баннер с надписью «Передаем привет украинским ультрас на передовой».

Кроме того, на трибунах исполнялся всемирно известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла».

Dila Gori supporters showing love to Ukrainian ultras on the frontline.



🇬🇪🤝🇺🇦 @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/vxRicUJtho