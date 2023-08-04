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Лига конференций
04 августа 2023, 03:39 | Обновлено 04 августа 2023, 03:55
256
0

Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»

Болельщики грузинского клуба поддержали украинских коллег

04 августа 2023, 03:39 | Обновлено 04 августа 2023, 03:55
256
0
Фанаты Дилы: «Передаем привет украинским ультрас на передовой»
Georgian Footy

3 августа состоялся поединок раунда Q2 Лиги конференций, в котором полтавская «Ворскла» поддержала свою плохую традицию в нем вылетать, проиграв грузинской «Диле» (1:3).

Перед игрой был зафиксирован приятный момент. Фанаты грузинской команды перед игрой поддержали украинцев, вывесив на трибунах баннер с надписью «Передаем привет украинским ультрас на передовой».

Кроме того, на трибунах исполнялся всемирно известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла».

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Ворскла Полтава Дила Гори Дила - Ворскла ультрас российско-украинская война
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