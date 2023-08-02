Давняя обидчица. С кем сыграет Байндл в четвертьфинале турнира в Праге

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 98) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира серии WTA 500 в Праге (Чехия).

В матче за трофей украинка встретится с Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 122), которая во втором раунде соревнований обыграла Эмилиану Аранго (Колумбия, WTA 181) в двух сетах за 1 час и 32 минуты.

WTA 500 Livesport Prague Open. Хард. 1/8 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) – Эмилиана Аранго (Колумбия) [Q] – 6:4, 6:3

Наивысшая позиция представительницы Румынии в рейтинге WTA – 71-я строчка. На ее счету 5 трофеев на уровне ITF.

Катерина сыграет с Жаклин во второй раз. Первый матч, который был проведён ещё в 2017 году , завершился победой Кристиан. Матч запланирован на 4 августа в 12:00 по Киеву.

В 1/8 финала турнира в Праге Байндл на отказе соперницы обыграла Юле Нимайер.