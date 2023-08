МАНЕ попрощался с Баварией: Мне больно. Названа зарплата Садио в Аль-Насре

31-летний сенегальский форвард Садио Мане попрощался с мюнхенской «Баварией» перед уходом в саудовский «Аль-Наср».

«Мне больно покидать «Баварию». Я бы хотел иного завершения. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. А все же, я только желаю клубу и болельщикам всего наилучшего в будущем», – цитирует Садио известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как утверждает Sky Sport Deutschland, Мане будет зарабатывать в саудовском клубе 40 млн евро в год после вычета налогов. Для сравнения, в «Баварии» Садио получал за сезон 25 млн.

Ранее Романо сообщал, что «Бавария» получит за трансфер около 37 млн евро, а контракт игрока будет действовать три сезона, до 2026 года.

В прошлом сезоне Мане провел 38 матчей и забил 12 голов за «Баварию», если учитывать все турниры.

