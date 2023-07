Триллер в Бельгии. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 WU-19

В Бельгии проходит женский чемпионат Европы 2023 по футболу WU-19.

27 июля в полуфиналах Испания обыграла Нидерланды (1:0). Германия нанесла поражение Франции (3:2 д.в.), проигрывая в два мяча по ходу игры. Испанки сравняли счет на 90+3 минуте и вырвали победу в овертайме.

Таким образом, в финальном матче 30 июля встретятся Испания и Германия.

Евро-2023 WU-19. Женщины. Бельгия

1/2 финала, 27 июля

Нидерланды – Испания – 0:1

Гол: Бартель, 12

Франция – Германия – 2:3 (д.в.)

Голы: Рибадейра, 18, 21 – Вейт, 57, Платнер, 90+3, Кетт, 115.

Финал, 30 июля, Левен

