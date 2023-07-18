Источник: Обамеянг и Марсель достигли договоренности о контракте
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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский «Марсель» и форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг достигли соглашения об условиях контракта.
Он будет рассчитан на три года и будет действовать до 2026 года.
Olympique Marseille and Pierre Emerick Aubameyang have reached agreement on three year contract — until 2026 🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023
Aubameyang, open to join OM — that’s why Marseille are optimistic, confident to get it done.
Negotiations with Chelsea, not expected to be complicated. #OM #TeamOM pic.twitter.com/QV1JUMVksg
Игрок оптимистично настроен по переходу в «Марсель», а его нынешний клуб – «Челси» – не должен препятствовать трансферу, поскольку избавляться от игроков, не приносящих пользы команде, как раз является целью нового главного тренера «аристократов» Маурисио Почеттино.
Напомним, в прошлом сезоне 34-летний Обамеянг провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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