Источник: Обамеянг и Марсель достигли договоренности о контракте

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский «Марсель» и форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг достигли соглашения об условиях контракта.

Он будет рассчитан на три года и будет действовать до 2026 года.

Olympique Marseille and Pierre Emerick Aubameyang have reached agreement on three year contract — until 2026 🔵



Aubameyang, open to join OM — that’s why Marseille are optimistic, confident to get it done.



Negotiations with Chelsea, not expected to be complicated. #OM #TeamOM