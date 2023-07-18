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Англия
18 июля 2023, 04:54 | Обновлено 18 июля 2023, 04:55
190
0

Источник: Обамеянг и Марсель достигли договоренности о контракте

Габонец может стать партнером Руслана Малиновского

18 июля 2023, 04:54 | Обновлено 18 июля 2023, 04:55
190
0
Источник: Обамеянг и Марсель достигли договоренности о контракте
Твиттер Фабрицио Романо

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский «Марсель» и форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг достигли соглашения об условиях контракта.

Он будет рассчитан на три года и будет действовать до 2026 года.

Игрок оптимистично настроен по переходу в «Марсель», а его нынешний клуб – «Челси» – не должен препятствовать трансферу, поскольку избавляться от игроков, не приносящих пользы команде, как раз является целью нового главного тренера «аристократов» Маурисио Почеттино.

Напомним, в прошлом сезоне 34-летний Обамеянг провел за «Челси» 23 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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Пьер-Эмерик Обамеянг Челси Марсель трансферы
Источник Фабрицио Романо
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