ОФИЦИАЛЬНО. Экс-полузащитник Шахтера покинул клуб USL

23-летний украинский полузащитник Артем Холод официально покинул американский клуб «Эль-Пасо Локомотив», который выступает во втором по силе дивизионе США USL.

«Клуб благодарит Холода за его вклад и желает ему успехов в будущем», – идется в заявлении клуба.

Артем выступал за «Эль-Пасо» с августа прошлого года, футболист провел 4 матча, результативными действиями не отличился.

С 2016 по 2022 год Холод находился в системе «Шахтера».

