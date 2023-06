ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил об уходе 27-летнего английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Рубен является воспитанником «синих». В футболке лондонцев он провел 155 игр, в которых забил 13 голов.

Лофтус-Чик присоединился к «Милану». Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 16 миллионов + 4 миллиона бонусов.

Ruben Loftus-Cheek has signed for AC Milan. ✍️

One of our own, thank you Ruben. 💙 pic.twitter.com/CJ3ftB1qK2