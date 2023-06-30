ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан
Рубен Лофтус-Чик ушел из лондонской команды
Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил об уходе 27-летнего английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
Рубен является воспитанником «синих». В футболке лондонцев он провел 155 игр, в которых забил 13 голов.
Лофтус-Чик присоединился к «Милану». Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 16 миллионов + 4 миллиона бонусов.
✍️ Ruben Loftus-Cheek ✍️— AC Milan (@acmilan) June 30, 2023
Official Statement ➡️ https://t.co/80KKI1RSWP
Comunicato Ufficiale ➡️ https://t.co/9QDMajiztn
#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/clTcDCcTDb
Ruben Loftus-Cheek has signed for AC Milan. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
One of our own, thank you Ruben. 💙 pic.twitter.com/CJ3ftB1qK2— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023
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