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Англия
30 июня 2023, 20:27 | Обновлено 30 июня 2023, 21:28
1634
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан

Рубен Лофтус-Чик ушел из лондонской команды

30 июня 2023, 20:27 | Обновлено 30 июня 2023, 21:28
1634
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Лофтус-Чик

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально объявил об уходе 27-летнего английского полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Рубен является воспитанником «синих». В футболке лондонцев он провел 155 игр, в которых забил 13 голов.

Лофтус-Чик присоединился к «Милану». Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 16 миллионов + 4 миллиона бонусов.

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Рубен Лофтус-Чик Милан Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник ФК Милан
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