ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир сборной Финляндии перешел в клуб МЛС

33-летний финский форвард Теему Пукки официально подписал контракт с клубом из МЛС «Миннесота Юнайтед».

Игрок покинул английский «Норвич» на правах свободного агента, за который выступал с 2018 года. Контракт с американской командой рассчитан до лета 2025 года. Также присутствует опция продления соглашения до декабря.

В сезоне 2022/23 Пукки забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 41 матче Чемпионшипа за «Норвич».

Теему является лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии. На его счету 36 голов.

Welcome to Finnesota 🇫🇮



The club has signed forward Teemu Pukki to a Designated Player contract through June 2025.



📰 >> https://t.co/1jkjScHLtH pic.twitter.com/adsgc3tIfn