Источник: Рубен Невеш стал игроком саудовского клуба Аль-Хиляль за €55 млн

Португальский хавбек Рубен Невеш перешел из английского «Вулверхэмптона» в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист прошел медосмотр и заключил контракт с клубом на 3 года, до лета 2026. «Волки» получат за трансфер €55 млн, по неофициальным данным. До окончания контракта Невеша с «Вулверхэмптоном» оставался один год.

Официальное объявление о подписания контракта 26-летним полузащитником с «Аль-Хилялем» ожидается на текущей неделе. Рубена сватали в Барселону, однако перехода в каталонский клуб не будет.

Рубен Невеш играл за «Вулвз» с 2017 года, перейдя из «Порту». В сезоне 2022/2023 хавбек провел 41 матч и забил 6 мячей, если учитывать все турниры.

Также «Аль-Хиляль» собирается завершить переход защитника «Челси» Калиду Кулибали.

Rúben Neves to Al Hilal details 🔵🇵🇹🇸🇦



◉ €55m fixed fee to Wolverhampton;



◉ Agreement with Barça collapsed;



◉ Contract signed until June 2026;



◉ Main part of medical tests done;



◉ Club statement expected this week.



👀 Koulibaly could join him soon.



Confirmed. ✅🇸🇦 pic.twitter.com/8jEQSz68ts