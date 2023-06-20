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20 июня 2023, 01:23 | Обновлено 20 июня 2023, 01:44
14
0

Источник: Рубен Невеш стал игроком саудовского клуба Аль-Хиляль за €55 млн

Португальский полузащитник завершает переход из «Вулверхэмптона»

20 июня 2023, 01:23 | Обновлено 20 июня 2023, 01:44
14
0
Источник: Рубен Невеш стал игроком саудовского клуба Аль-Хиляль за €55 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Португальский хавбек Рубен Невеш перешел из английского «Вулверхэмптона» в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист прошел медосмотр и заключил контракт с клубом на 3 года, до лета 2026. «Волки» получат за трансфер €55 млн, по неофициальным данным. До окончания контракта Невеша с «Вулверхэмптоном» оставался один год.

Официальное объявление о подписания контракта 26-летним полузащитником с «Аль-Хилялем» ожидается на текущей неделе. Рубена сватали в Барселону, однако перехода в каталонский клуб не будет.

Рубен Невеш играл за «Вулвз» с 2017 года, перейдя из «Порту». В сезоне 2022/2023 хавбек провел 41 матч и забил 6 мячей, если учитывать все турниры.

Также «Аль-Хиляль» собирается завершить переход защитника «Челси» Калиду Кулибали.

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Рубен Невеш Аль-Хиляль трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ Калиду Кулибали Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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