Источник: Рубен Невеш стал игроком саудовского клуба Аль-Хиляль за €55 млн
Португальский полузащитник завершает переход из «Вулверхэмптона»
Португальский хавбек Рубен Невеш перешел из английского «Вулверхэмптона» в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Футболист прошел медосмотр и заключил контракт с клубом на 3 года, до лета 2026. «Волки» получат за трансфер €55 млн, по неофициальным данным. До окончания контракта Невеша с «Вулверхэмптоном» оставался один год.
Официальное объявление о подписания контракта 26-летним полузащитником с «Аль-Хилялем» ожидается на текущей неделе. Рубена сватали в Барселону, однако перехода в каталонский клуб не будет.
Рубен Невеш играл за «Вулвз» с 2017 года, перейдя из «Порту». В сезоне 2022/2023 хавбек провел 41 матч и забил 6 мячей, если учитывать все турниры.
Также «Аль-Хиляль» собирается завершить переход защитника «Челси» Калиду Кулибали.
Rúben Neves deal ✅🔵🇵🇹🇸🇦 #AlHilal https://t.co/VVWlQWYwZX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023
Rúben Neves to Al Hilal details 🔵🇵🇹🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023
◉ €55m fixed fee to Wolverhampton;
◉ Agreement with Barça collapsed;
◉ Contract signed until June 2026;
◉ Main part of medical tests done;
◉ Club statement expected this week.
👀 Koulibaly could join him soon.
Confirmed. ✅🇸🇦 pic.twitter.com/8jEQSz68ts
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