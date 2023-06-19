Кулибали близок к переходу в Аль-Хиляль

В «Челси» не сомневаются в том, что защитник лондонской команды и сборной Сенегала Калиду Кулибали примет предложение «Аль-Хиляля».

Стороны близки к заключению соглашения сроком на три года. В настоящее время обсуждаются ключевые детали контракта.

«Синие» получат приличные отступные за досрочное расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался отдавать в аренду в «Интер» Лукаку и Кулибали.