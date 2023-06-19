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Англия
19 июня 2023, 09:59 | Обновлено 19 июня 2023, 10:00
292
0

Кулибали близок к переходу в Аль-Хиляль

Сенегальский защитник покинет «Челси»

19 июня 2023, 09:59 | Обновлено 19 июня 2023, 10:00
292
0
Кулибали близок к переходу в Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

В «Челси» не сомневаются в том, что защитник лондонской команды и сборной Сенегала Калиду Кулибали примет предложение «Аль-Хиляля».

Стороны близки к заключению соглашения сроком на три года. В настоящее время обсуждаются ключевые детали контракта.

«Синие» получат приличные отступные за досрочное расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что «Челси» отказался отдавать в аренду в «Интер» Лукаку и Кулибали.

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Калиду Кулибали Челси Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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