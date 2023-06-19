Англия19 июня 2023, 09:59 | Обновлено 19 июня 2023, 10:00
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Кулибали близок к переходу в Аль-Хиляль
Сенегальский защитник покинет «Челси»
19 июня 2023, 09:59 | Обновлено 19 июня 2023, 10:00
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В «Челси» не сомневаются в том, что защитник лондонской команды и сборной Сенегала Калиду Кулибали примет предложение «Аль-Хиляля».
Стороны близки к заключению соглашения сроком на три года. В настоящее время обсуждаются ключевые детали контракта.
«Синие» получат приличные отступные за досрочное расторжение контракта.
Ранее сообщалось, что «Челси» отказался отдавать в аренду в «Интер» Лукаку и Кулибали.
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