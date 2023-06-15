Челси отказался отдавать в аренду в Интер Лукаку и Кулибали

Вчера технический директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне провел переговоры с «Челси» по поводу возможных аренд на следующий сезон двух игроков «Синих» – Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.

Однако «Челси» отказался отдавать этих игроков в аренду и готов рассматривать только варианты с их полноценной продажей. «Синие» могут рассмотреть варианты с арендами только под конец трансферного окна, если к тому моменту покупатели на Лукаку и Кулибали не найдутся.

Напомним, нынешний сезон Лукаку провел в аренде в «Интере», однако миланский клуб не готов выкупить 30-летнего бельгийского форварда из-за финансовых проблем.