Челси отказался отдавать в аренду в Интер Лукаку и Кулибали
Лондонский клуб хочет продать игроков
Вчера технический директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне провел переговоры с «Челси» по поводу возможных аренд на следующий сезон двух игроков «Синих» – Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.
Однако «Челси» отказался отдавать этих игроков в аренду и готов рассматривать только варианты с их полноценной продажей. «Синие» могут рассмотреть варианты с арендами только под конец трансферного окна, если к тому моменту покупатели на Лукаку и Кулибали не найдутся.
Напомним, нынешний сезон Лукаку провел в аренде в «Интере», однако миланский клуб не готов выкупить 30-летнего бельгийского форварда из-за финансовых проблем.
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