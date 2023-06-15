Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси отказался отдавать в аренду в Интер Лукаку и Кулибали
Англия
15 июня 2023, 21:21 |
901
0

Челси отказался отдавать в аренду в Интер Лукаку и Кулибали

Лондонский клуб хочет продать игроков

15 июня 2023, 21:21 |
901
0
Челси отказался отдавать в аренду в Интер Лукаку и Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Вчера технический директор «Интера» Пьеро Аузилио в Лондоне провел переговоры с «Челси» по поводу возможных аренд на следующий сезон двух игроков «Синих» – Ромелу Лукаку и Калиду Кулибали.

Однако «Челси» отказался отдавать этих игроков в аренду и готов рассматривать только варианты с их полноценной продажей. «Синие» могут рассмотреть варианты с арендами только под конец трансферного окна, если к тому моменту покупатели на Лукаку и Кулибали не найдутся.

Напомним, нынешний сезон Лукаку провел в аренде в «Интере», однако миланский клуб не готов выкупить 30-летнего бельгийского форварда из-за финансовых проблем.

По теме:
Неприкосновенный. Интер не намерен продавать Ньюкаслу Бареллу
40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека
Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля
Челси Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Интер Милан аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15 июня 2023, 19:46 1
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами

По сравнению с сезоном 2022/2023 ничего не изменится

От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Футбол | 15 июня 2023, 11:27 4
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта

Алексей Сливченко разбирается в хитросплетениях риторики и решений руководства клуба из Ровно

Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Теннис | 15.06.2023, 17:34
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
Футбол | 14.06.2023, 23:59
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
Футбол | 15.06.2023, 15:59
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
ВИДЕО. Месси забил самый быстрый гол в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Пожму ли я руку россиянину? Без шансов. Никогда»
14.06.2023, 19:48 2
Футбол
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 9
Война
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
14.06.2023, 16:57 49
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 31
Футбол
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
14.06.2023, 09:05 36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем