Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?

Саудовский футбольній клуб «Аль-Хиляль» предложил бразильскому вингеру «ПСЖ» Неймару зарплату в 250 миллионов евро в год.

11 июня представители «Аль-Хиляля» прибыли в Париж для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер звездного игрока с руководством столичной команды Франции.

Как сообщает CBS Sport, саудовцы сделали первое предложении парижанам в размере 45 миллионов евро. По предварительной информации, «ПСЖ» готов принять такую сделку, несмотря на то, что в 2017 году заплатил за Неймара 222 миллиона.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «Аль-Хиляль» намерен подписать Неймара на 3 года с зарплатой 250 миллионов за сезон, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в Саудовской Аравии.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получает около 200 миллионов.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 вингер забил 18 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.

#AlHilal are preparing an amazing bid to try to sign #Neymar from #PSG. Ready a salary of €250M/year for the next 3-years. #transfers #Paris 🇸🇦 https://t.co/ikHSwJvwFX