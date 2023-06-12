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  4. Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?
Франция
12 июня 2023, 12:25 | Обновлено 12 июня 2023, 12:45
2322
1

Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?

Если бразилец перейдет в саудовский клуб, то будет получать 250 миллионов евро в год

12 июня 2023, 12:25 | Обновлено 12 июня 2023, 12:45
2322
1
Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Саудовский футбольній клуб «Аль-Хиляль» предложил бразильскому вингеру «ПСЖ» Неймару зарплату в 250 миллионов евро в год.

11 июня представители «Аль-Хиляля» прибыли в Париж для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер звездного игрока с руководством столичной команды Франции.

Как сообщает CBS Sport, саудовцы сделали первое предложении парижанам в размере 45 миллионов евро. По предварительной информации, «ПСЖ» готов принять такую сделку, несмотря на то, что в 2017 году заплатил за Неймара 222 миллиона.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что «Аль-Хиляль» намерен подписать Неймара на 3 года с зарплатой 250 миллионов за сезон, что сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком в Саудовской Аравии.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получает около 200 миллионов.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует до лета 2025 года. В сезоне 2022/23 вингер забил 18 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.

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Николо Скира Аль-Хиляль Неймар ПСЖ Криштиану Роналду трансферы трансферы Лиги 1
Источник CBC Sports
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Милан Милан
Наконец то в ПСЖ поняли, что от звездніх ветеранов нужно избавляться! Осталось толкового тренера привлечь. Почему бы не Спалетти?
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