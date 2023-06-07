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  4. ПСЖ готов продать Неймара. Есть и остальные кандидаты на уход
Франция
07 июня 2023, 18:31 | Обновлено 07 июня 2023, 18:42
359
2

ПСЖ готов продать Неймара. Есть и остальные кандидаты на уход

Парижский клуб намерен перестроить состав

07 июня 2023, 18:31 | Обновлено 07 июня 2023, 18:42
359
2
ПСЖ готов продать Неймара. Есть и остальные кандидаты на уход
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В «ПСЖ» составлен список футболистов, которых этим летом клуб намерен продать. В него входит и бразильский нападающий Неймар.

Сообщается, что из игроков не основного состава команды парижскому клубу больше не нужны полузащитник Карлос Солер и Ренату Саншеш, который в уходящем сезоне больше лечился, нежеди играл и по этой причине свой потенциал совершенно не раскрыл.

Также парижане готовы продать нападающих Уго Экитике и Мауро Икарди.

Из ключевых исполнителей, с которыми «ПСЖ» готов распрощаться – Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

Как известно, парижский клуб хотел продать Неймара еще год назад, но покупатель на бразильца так и не был найден.

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Источник RMC Sport
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Gargantua
неужели наконец хотят создать команду а не цирк?
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+1
Puppet_master
Гнати неюна в шию!
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+1
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