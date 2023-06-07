ПСЖ готов продать Неймара. Есть и остальные кандидаты на уход

В «ПСЖ» составлен список футболистов, которых этим летом клуб намерен продать. В него входит и бразильский нападающий Неймар.

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Сообщается, что из игроков не основного состава команды парижскому клубу больше не нужны полузащитник Карлос Солер и Ренату Саншеш, который в уходящем сезоне больше лечился, нежеди играл и по этой причине свой потенциал совершенно не раскрыл.

Также парижане готовы продать нападающих Уго Экитике и Мауро Икарди.

Из ключевых исполнителей, с которыми «ПСЖ» готов распрощаться – Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.

Как известно, парижский клуб хотел продать Неймара еще год назад, но покупатель на бразильца так и не был найден.