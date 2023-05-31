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  4. Неймар отклонил космическое предложение из Саудовской Аравии
Франция
31 мая 2023, 18:34 |
531
0

Неймар отклонил космическое предложение из Саудовской Аравии

Бразильцу давали 400 миллионов евро

31 мая 2023, 18:34 |
531
0
Неймар отклонил космическое предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Один из клубов из Саудовской Аравии сделал форварду «ПСЖ» Неймару предложение на сумму 400 миллионов евро. Однако, по информации французских СМИ, 31-летний бразилец это предложение отклонил.

На данном этапе Неймара интересуют только два варианта продолжения карьеры: остаться в «ПСЖ», либо перейти в «Манчестер Юнайтед». Трансфер в МЮ зависит от того, сумеет ли катарский шейх Джасим Аль Тани приобрести клуб.

Что касается «ПСЖ», то чемпионы Франции готовы продать Неймара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от игрока, чьим поведением они недовольны.

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Неймар ПСЖ
Источник Footmercato
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