Неймар отклонил космическое предложение из Саудовской Аравии

Один из клубов из Саудовской Аравии сделал форварду «ПСЖ» Неймару предложение на сумму 400 миллионов евро. Однако, по информации французских СМИ, 31-летний бразилец это предложение отклонил.

На данном этапе Неймара интересуют только два варианта продолжения карьеры: остаться в «ПСЖ», либо перейти в «Манчестер Юнайтед». Трансфер в МЮ зависит от того, сумеет ли катарский шейх Джасим Аль Тани приобрести клуб.

Что касается «ПСЖ», то чемпионы Франции готовы продать Неймара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от игрока, чьим поведением они недовольны.