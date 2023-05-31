Неймар отклонил космическое предложение из Саудовской Аравии
Бразильцу давали 400 миллионов евро
Один из клубов из Саудовской Аравии сделал форварду «ПСЖ» Неймару предложение на сумму 400 миллионов евро. Однако, по информации французских СМИ, 31-летний бразилец это предложение отклонил.
На данном этапе Неймара интересуют только два варианта продолжения карьеры: остаться в «ПСЖ», либо перейти в «Манчестер Юнайтед». Трансфер в МЮ зависит от того, сумеет ли катарский шейх Джасим Аль Тани приобрести клуб.
Что касается «ПСЖ», то чемпионы Франции готовы продать Неймара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и избавиться от игрока, чьим поведением они недовольны.
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