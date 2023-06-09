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Италия
09 июня 2023, 08:18 | Обновлено 09 июня 2023, 08:25
1558
1

Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников

Шведский нападающий вспомнил лучших

09 июня 2023, 08:18 | Обновлено 09 июня 2023, 08:25
1558
1
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Швед Златан Ибрагимович, который на днях объявил о завершении своей профессиональной карьеры, поделился вариантом сборной из лучших футболистов, с которыми он играл в различных клубах.

41-летний уже бывший форвард назвал не только основной состав команды топ-партнеров, а и пять игроков запаса.

Сборная Златана Ибрагимовича: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, Месси, Роналдиньо.

Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.

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Златан Ибрагимович Джанлуиджи Буффон Лилиан Тюрам Алессандро Неста Хави Павел Недвед Лионель Месси Роналдиньо
Источник Twitter
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