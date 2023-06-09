Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Шведский нападающий вспомнил лучших
Швед Златан Ибрагимович, который на днях объявил о завершении своей профессиональной карьеры, поделился вариантом сборной из лучших футболистов, с которыми он играл в различных клубах.
41-летний уже бывший форвард назвал не только основной состав команды топ-партнеров, а и пять игроков запаса.
Сборная Златана Ибрагимовича: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, Месси, Роналдиньо.
Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.
Former Barça player Ibrahimovic shares his best team with the players he has played. pic.twitter.com/eW8swjh3DI— Barça Universal (@BarcaUniversal) June 8, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем ехал на Кипр, чтоб перезагрузиться, а возвращается с серьезной травмой и туманной перспективой
Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после поражения от Муховой на Ролан Гаррос