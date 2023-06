Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников

Швед Златан Ибрагимович, который на днях объявил о завершении своей профессиональной карьеры, поделился вариантом сборной из лучших футболистов, с которыми он играл в различных клубах.

41-летний уже бывший форвард назвал не только основной состав команды топ-партнеров, а и пять игроков запаса.

Сборная Златана Ибрагимовича: Буффон – Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл – Виейра, Хави, Недвед – Ибрагимович, Месси, Роналдиньо.

Запасные: Жулио Сезар, Иньеста, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф.

Former Barça player Ibrahimovic shares his best team with the players he has played. pic.twitter.com/eW8swjh3DI