Дибала и Рэшфорд – в команде сезона Лиги Европы
Была определена символическая сборная
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее вошли сразу четыре представителя «Севильи», которая завоевала трофей в седьмой раз в истории.
Команда сезона в Лиге Европы:
Вратарь: Яссин Буну (Севилья)
Защитники: Маркос Акунья (Севилья), Крис Смоллинг (Рома), Джонатан Та (Байер), Хесус Навас (Севилья)
Полузащитники: Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич (оба – Рома), Иван Ракитич (Севилья)
Форварды: Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Пауло Дибала (Рома), Виктор Бонифас (Сен-Жилуаз)
Introducing the Europa League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel ✨#UEL pic.twitter.com/qaecTtoirP— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 4, 2023
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