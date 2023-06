Дибала и Рэшфорд – в команде сезона Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее вошли сразу четыре представителя «Севильи», которая завоевала трофей в седьмой раз в истории.

Команда сезона в Лиге Европы:

Вратарь: Яссин Буну (Севилья)

Защитники: Маркос Акунья (Севилья), Крис Смоллинг (Рома), Джонатан Та (Байер), Хесус Навас (Севилья)

Полузащитники: Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич (оба – Рома), Иван Ракитич (Севилья)

Форварды: Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Пауло Дибала (Рома), Виктор Бонифас (Сен-Жилуаз)

