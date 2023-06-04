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  4. Дибала и Рэшфорд – в команде сезона Лиги Европы
Лига Европы
04 июня 2023, 19:26 |
165
0

Дибала и Рэшфорд – в команде сезона Лиги Европы

Была определена символическая сборная

04 июня 2023, 19:26 |
165
0
Дибала и Рэшфорд – в команде сезона Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

УЕФА опубликовал символическую сборную сезона в Лиге Европы. В нее вошли сразу четыре представителя «Севильи», которая завоевала трофей в седьмой раз в истории.

Команда сезона в Лиге Европы:

Вратарь: Яссин Буну (Севилья)

Защитники: Маркос Акунья (Севилья), Крис Смоллинг (Рома), Джонатан Та (Байер), Хесус Навас (Севилья)

Полузащитники: Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич (оба – Рома), Иван Ракитич (Севилья)

Форварды: Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Пауло Дибала (Рома), Виктор Бонифас (Сен-Жилуаз)

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Лига Европы Севилья Рома Рим Пауло Дибала Яссин Буну Маркос Акунья Крис Смоллинг Джонатан Та Хесус Навас Лоренцо Пеллегрини Неманья Матич Иван Ракитич Маркус Рэшфорд Виктор Бонифасе
Источник УЕФА
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