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  4. Источник: легенда Барселоны покинет клуб в конце сезона
Испания
24 мая 2023, 13:31 |
707
0

Источник: легенда Барселоны покинет клуб в конце сезона

Жорди Альба не будет продлевать контракт с «сине-гранатовыми»

24 мая 2023, 13:31 |
707
0
Источник: легенда Барселоны покинет клуб в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

34-летний испанский левый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба покинет клуб в конце сезона.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года, поэтому он уйдет из команды в качестве свободного агента.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. За это время он сыграл 309 матчей и забил 16 голов. В текущей кампании защитник провел в футболке «Блуаграны» 27 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Жорди Альба Барселона продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Twitter
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