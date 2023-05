Источник: легенда Барселоны покинет клуб в конце сезона

34-летний испанский левый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба покинет клуб в конце сезона.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Действующее соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года, поэтому он уйдет из команды в качестве свободного агента.

Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. За это время он сыграл 309 матчей и забил 16 голов. В текущей кампании защитник провел в футболке «Блуаграны» 27 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

🚨 Jordi Alba leaves Barcelona. Spanish left back will part ways with the club — it’s over after many years together. 🔵🔴 #FCB



Alba will try new chapter as free agent. pic.twitter.com/aUJByGFdTQ