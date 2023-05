Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Челси» нацелился на аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста Экрема Конура, «синие» в ближайшее время сделают первое предложение итальянской команде по покупке 25-летнего нападающего.

Лаутаро Мартинес является ключевым игроком «Интера». Вместе с «черно-синими» он пробился в финал Лиги чемпионов 2022/23. Также форвард выиграл чемпионат мира в Катаре в составе аргентинской сборной.

В текущем сезоне аргентинец провел 52 матча в футболке «Интера» во всех турнирах, в которых отличился 25 голами и 5 ассистами.

Источник сообщает, что помимо «Челси» за Лаутаро также следят «Ман Юнайтед», «Арсенал», «ПСЖ» и «Реал».

🚨#EXCL | Chelsea are preparing to make an opening bid for Inter Milan's 25-year-old striker Lautaro Martínez. 🔵#CFC 🔵#IMInter



👉 Manchester United, Arsenal, PSG and Real Madrid have all been linked with the Argentine striker. 🇦🇷 https://t.co/i84JIu6AQb pic.twitter.com/A2aJCs7Yl2