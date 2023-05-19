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Англия
19 мая 2023, 02:30 |
68
0

Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов

Лондонцы хотят подписать Лаутаро Мартинеса

19 мая 2023, 02:30 |
68
0
Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лондонский футбольный клуб «Челси» нацелился на аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

По информации журналиста Экрема Конура, «синие» в ближайшее время сделают первое предложение итальянской команде по покупке 25-летнего нападающего.

Лаутаро Мартинес является ключевым игроком «Интера». Вместе с «черно-синими» он пробился в финал Лиги чемпионов 2022/23. Также форвард выиграл чемпионат мира в Катаре в составе аргентинской сборной.

В текущем сезоне аргентинец провел 52 матча в футболке «Интера» во всех турнирах, в которых отличился 25 голами и 5 ассистами.

Источник сообщает, что помимо «Челси» за Лаутаро также следят «Ман Юнайтед», «Арсенал», «ПСЖ» и «Реал».

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Источник Twitter
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