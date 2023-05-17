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Лига чемпионов
17 мая 2023, 00:55 | Обновлено 17 мая 2023, 01:25
314
0

Назван лучший игрок полуфинального матча ЛЧ между Интером и Миланом

Лаутаро Мартинес стал автором единственного гола в полуфинальной встрече

17 мая 2023, 00:55 | Обновлено 17 мая 2023, 01:25
314
0
Назван лучший игрок полуфинального матча ЛЧ между Интером и Миланом
УЕФА. Лаутаро Мартинес

16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Интер» второй раз обыграл «Милан» (1:0).

В первом матче победил «Интер» со счетом 2:0, благодаря чему имел фору в 2 мяча.

Единственный гол во второй игре на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку.

Именно Лаутаро Мартинеса в УЕФА назвали лучшим игроком матча.

🏆 Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч. 16 мая, Милан

22:00. Интер – Милан – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 74

Первый матч – 2:0

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Милан Интер Милан Ромелу Лукаку Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Интер - Милан лучший игрок
Источник Sport.ua
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