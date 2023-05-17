Назван лучший игрок полуфинального матча ЛЧ между Интером и Миланом

16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Интер» второй раз обыграл «Милан» (1:0).

В первом матче победил «Интер» со счетом 2:0, благодаря чему имел фору в 2 мяча.

Единственный гол во второй игре на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку.

Именно Лаутаро Мартинеса в УЕФА назвали лучшим игроком матча.

🏆 Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч. 16 мая, Милан

22:00. Интер – Милан – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 74

Первый матч – 2:0