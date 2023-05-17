Назван лучший игрок полуфинального матча ЛЧ между Интером и Миланом
Лаутаро Мартинес стал автором единственного гола в полуфинальной встрече
16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Интер» второй раз обыграл «Милан» (1:0).
В первом матче победил «Интер» со счетом 2:0, благодаря чему имел фору в 2 мяча.
Единственный гол во второй игре на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку.
Именно Лаутаро Мартинеса в УЕФА назвали лучшим игроком матча.
🏆 Лига чемпионов. 1/2 финала
Ответный матч. 16 мая, Милан
22:00. Интер – Милан – 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 74
Первый матч – 2:0
Captain ©️#UCL pic.twitter.com/6pDJrYSQnL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2023
🐂🐂🐂#UCL pic.twitter.com/02hkhleS6e— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2023
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