Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Мариуполя продолжит играть в другом клубе Первой лиги
Украина. Первая лига
14 марта 2025, 14:30 | Обновлено 14 марта 2025, 14:31
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Мариуполя продолжит играть в другом клубе Первой лиги

Алексей Малаки подписал контракт с «Минаем»

14 марта 2025, 14:30 | Обновлено 14 марта 2025, 14:31
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Мариуполя продолжит играть в другом клубе Первой лиги
ФСК Мариуполь. Алексей Малаки

21-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с перволиговым «Минаем».

Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Первую половину сезона Малаки провел в ФСК «Мариуполь», за который сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Молодой защитник является воспитанником ковалевского «Колоса». Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах «Горняк-Спорт», «Диназ» (Вышгород) и «Нива» (Бузова).

В «Минае» игрок будет выступать под 22-м номером.

Ранее закарпатцы объявили о подписании контракта с бывшим игроком «Ворсклы».

По теме:
«Это семья». Герой Евро-2024 объяснил, почему отказался переходить в Барсу
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Эксперт: «Пушич – слишком интелегентный тренер для чемпионата Украины»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай ФСК Мариуполь трансферы свободный агент
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мой клуб вернулся!» Реакция фанов на победу МЮ над Реал Сосьедад
Футбол | 14 марта 2025, 13:51 0
«Мой клуб вернулся!» Реакция фанов на победу МЮ над Реал Сосьедад
«Мой клуб вернулся!» Реакция фанов на победу МЮ над Реал Сосьедад

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Усик проведет бой с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона при одном условии
Бокс | 14 марта 2025, 10:58 3
Усик проведет бой с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона при одном условии
Усик проведет бой с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона при одном условии

Команде укаринского боксера нужно договориться с Паркером об отсрочке

Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 00:12
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2025, 07:01
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 4
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем