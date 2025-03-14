ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Мариуполя продолжит играть в другом клубе Первой лиги

21-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с перволиговым «Минаем».

Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Первую половину сезона Малаки провел в ФСК «Мариуполь», за который сыграл 10 матчей и забил 1 гол.

Молодой защитник является воспитанником ковалевского «Колоса». Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах «Горняк-Спорт», «Диназ» (Вышгород) и «Нива» (Бузова).

В «Минае» игрок будет выступать под 22-м номером.

Ранее закарпатцы объявили о подписании контракта с бывшим игроком «Ворсклы».