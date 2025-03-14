ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Мариуполя продолжит играть в другом клубе Первой лиги
Алексей Малаки подписал контракт с «Минаем»
21-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с перволиговым «Минаем».
Об этом сообщает пресс-служба закарпатского клуба.
Первую половину сезона Малаки провел в ФСК «Мариуполь», за который сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
Молодой защитник является воспитанником ковалевского «Колоса». Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах «Горняк-Спорт», «Диназ» (Вышгород) и «Нива» (Бузова).
В «Минае» игрок будет выступать под 22-м номером.
Ранее закарпатцы объявили о подписании контракта с бывшим игроком «Ворсклы».
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