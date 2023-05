Легенда вместо экс-игрока Металлурга. В Барселоне будет новый спортдир

Нынешний спортивный директор каталонского футбольного клуба «Барселона» Йорди Кройф не будет продлевать контракт с «сине-гранатовыми».

Его действующее соглашение с командой рассчитано до 30 июня. 49-летний специалист хочет заняться новыми профессиональными проектами. Йорди занимает должность спортдира «Барселоны» с сентября 2021 года.

Кройф заявил о своем стремлении помочь «Барселоне» в переходе к новой футбольной исполнительной структуре, предложив максимальное сотрудничество по закрытию незавершенных сделок на летнем рынке.

«В течение двух сезонов в каталонском клубе работа Кройфа была очень ценна в принятии футбольных решений и перестройке первой команды. Кроме того, он был человеком, очень близким к тренерам и техническому персоналу клуба», – говорится в заявлении «Барселоны» на официальном сайте клуба.

Интересно, что в период с 2006 по 2008 год Йорди выступал за донецкий «Металлург», за который провел 28 матчей. Йорди – сын покойного Йогана Кройфа.

Как сообщает The Athletic, вместо Кройфа на пост спортивного директора «Блуаграны» придет легендарный 45-летний экс-игрок команды Деку. Также Деку будет помогать с должностью директора «Барселоны» по футболу, после того как Матеу Алемани, ранее занимавший эту должность, ушел в «Астон Виллу».

Легендарный португалец после завершения карьеры стал футбольным агентом. Он представляет интересы вингера «Барселоны» Рафиньи.

