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  4. Легенда вместо экс-игрока Металлурга. В Барселоне будет новый спортдир
Испания
16 мая 2023, 20:20 |
1000
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Легенда вместо экс-игрока Металлурга. В Барселоне будет новый спортдир

Йорди Кройфа сменит Деку

16 мая 2023, 20:20 |
1000
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Легенда вместо экс-игрока Металлурга. В Барселоне будет новый спортдир
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Нынешний спортивный директор каталонского футбольного клуба «Барселона» Йорди Кройф не будет продлевать контракт с «сине-гранатовыми».

Его действующее соглашение с командой рассчитано до 30 июня. 49-летний специалист хочет заняться новыми профессиональными проектами. Йорди занимает должность спортдира «Барселоны» с сентября 2021 года.

Кройф заявил о своем стремлении помочь «Барселоне» в переходе к новой футбольной исполнительной структуре, предложив максимальное сотрудничество по закрытию незавершенных сделок на летнем рынке.

«В течение двух сезонов в каталонском клубе работа Кройфа была очень ценна в принятии футбольных решений и перестройке первой команды. Кроме того, он был человеком, очень близким к тренерам и техническому персоналу клуба», – говорится в заявлении «Барселоны» на официальном сайте клуба.

Интересно, что в период с 2006 по 2008 год Йорди выступал за донецкий «Металлург», за который провел 28 матчей. Йорди – сын покойного Йогана Кройфа.

Как сообщает The Athletic, вместо Кройфа на пост спортивного директора «Блуаграны» придет легендарный 45-летний экс-игрок команды Деку. Также Деку будет помогать с должностью директора «Барселоны» по футболу, после того как Матеу Алемани, ранее занимавший эту должность, ушел в «Астон Виллу».

Легендарный португалец после завершения карьеры стал футбольным агентом. Он представляет интересы вингера «Барселоны» Рафиньи.

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Деку Йорди Кройф Матеу Алемани Барселона Металлург Донецк спортивный директор
Источник Sport.ua
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