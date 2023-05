Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме

В воскресенье, 7 мая, состоялся финальный матч в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за трофей сошлись тандемы Коко Гауфф / Джессика Пегула и Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя. Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Азаренко и Хаддад Майи.

После завершения встречи произошел странный случай. Организаторы соревнований Madrid Open лишили чемпионок и финалисток права на традиционную речь на церемонии награждения. Интересно, что для мужчин такая возможность была предоставлена.

«Мне не дали возможности выступить сегодня после финала», – написала Гауфф в своем Twitter.

Пегула также не оставила это без внимания:

«Я не знаю, в каком веке все жили, когда приняли это решение. Или как они поговорили и решили? «Вау, это отличное решение, и против него не будет никакой реакции». Так, что ли? Я никогда не могла представить, что нам не разрешат произнести речь. Это меня очень сильно разочаровало».

Седьмая ракетка мира и прошлогодний победитель турнира Онс Жабер назвала это «печальным и неприемлемым», а бывшая чемпионка турниров Grand Slam в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о ситуации кратко: «позор».

Организаторам супертурнира в Мадриде пришлось извиняться:

«Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать нашим финалисткам женского парного разряда возможности обратиться к своим болельщикам в конце матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно перед Викторией, Беатрис, Коко и Джессикой. Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и это больше никогда не повторится».

