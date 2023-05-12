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WTA
12 мая 2023, 11:35 | Обновлено 12 мая 2023, 18:03
4780
6

Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме

Финалисткам парного разряда не дали произнести речь на церемонии награждения

12 мая 2023, 11:35 | Обновлено 12 мая 2023, 18:03
4780
6
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, состоялся финальный матч в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за трофей сошлись тандемы Коко Гауфф / Джессика Пегула и Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя. Поединок завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу Азаренко и Хаддад Майи.

После завершения встречи произошел странный случай. Организаторы соревнований Madrid Open лишили чемпионок и финалисток права на традиционную речь на церемонии награждения. Интересно, что для мужчин такая возможность была предоставлена.

«Мне не дали возможности выступить сегодня после финала», – написала Гауфф в своем Twitter.

Пегула также не оставила это без внимания:

«Я не знаю, в каком веке все жили, когда приняли это решение. Или как они поговорили и решили? «Вау, это отличное решение, и против него не будет никакой реакции». Так, что ли? Я никогда не могла представить, что нам не разрешат произнести речь. Это меня очень сильно разочаровало».

Седьмая ракетка мира и прошлогодний победитель турнира Онс Жабер назвала это «печальным и неприемлемым», а бывшая чемпионка турниров Grand Slam в парном разряде Ренне Стаббс высказалась о ситуации кратко: «позор».

Организаторам супертурнира в Мадриде пришлось извиняться:

«Мы искренне извиняемся перед всеми игроками и болельщиками, которые ожидают большего от турнира Mutua Madrid Open. Не дать нашим финалисткам женского парного разряда возможности обратиться к своим болельщикам в конце матча было недопустимо, и мы принесли свои извинения непосредственно перед Викторией, Беатрис, Коко и Джессикой. Мы работаем внутри компании и с WTA, чтобы пересмотреть наши протоколы, и стремимся улучшить наш процесс в будущем. Мы совершили ошибку, и это больше никогда не повторится».

Но и это не все. По ходу турнира болбоев на центральном корте Мадрида, которыми на этом турнире были девушки, одевали в укороченные топы и короткую юбку. Критика последовала моментально, и организаторы дали свою реакцию на воскресных финалах, причем максимально странную. Они оставили девушкам укороченные топы, но юбки заменили на длинные шорты.

«Это феминизированный способ обращения с девушками по сравнению с парнями, которые так не одеваются», – сказала Пилар Кальво, которая является представителем Ассоциации женщин в профессиональном спорте.

Также в Мадриде произошел еще один странный случай. 5 мая вторые ракетки мира, а в будущем чемпионы турнира, Карлос Алькарас и Арина Соболенко, праздновали день рождения. В итоге испанец получил огромный торт в качестве подарка, а Соболенко пришлось довольствоваться версией торта в 10 раз меньше.

Виктория Азаренко, которая является членом Совета игроков WTA, опубликовала соответствующие фотографии в своем Twitter.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Zhez53
Это говорит, как сильно любят Азаренко и Соболенко... 
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+5
Remark
Как любят некоторые говорить: мы очень обеспокоенны данной ситуацией!
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+4
Muskrat2
тварям из белоруссии надобно заткнуться
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+4
Обсервер Влад
Тобто ці усі феміністки хочуть, щоб усі дівчата ходили в чоловічому одязі? Як продовження теми, пропоную ще ідеї для феміністок: неприпустимо дівчатам носити довге волосся - потрібно, щоб усі дівчата стриглися коротко як хлопці. А в штани засунути два тенісні м'ячі - щоб дісно не відрізнятися виглядом від хлопців
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Выталкиватель парашутистов
В Мадриде не полные идиоты рулят соревнованиями...Просочилась информация, что Соболенко хочет в заключительной речи поблагодарить Лукашенка за поддержку теннисистов Беларуси... Потому и включили красный...
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0
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