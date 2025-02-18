Динамо поздравило тренера Сергея Федорова с 50-летием

18 февраля ассистенту главного тренера киевского «Динамо» Сергею Федорову исполнилось 50 лет. Кроме шести чемпионских титулов, Федоров выиграл четыре Кубка Украины и один раз стал победителем Суперкубка.

По случаю знаковой даты именинника поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис:

«Уважаемый Сергей Владиславович!

В день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления и лучшие пожелания от меня лично и всей большой и дружной динамовской семьи!

Ваш послужной список игрока выглядит более чем убедительно: более полутора сотен матчей за «Динамо» во всех турнирах, шесть чемпионских титулов и четыре национальных Кубка. Благодарю Вас за преданность нашему клубу, за профессионализм, упорный труд и самоотдачу.

Приятно, что по завершении игровой карьеры Вы ступили на тренерскую стезю. После плодотворной работы с динамовскими талантами в молодежном составе Вы дошли до тренерского штаба первой команды. Ценим, что в должности ассистента главного тренера Вы передаете свой богатый опыт нынешнему поколению игроков.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного счастья, уюта, благополучия и взаимопонимания. Удачи в нелегкой тренерской работе, терпения и талантливых и способных подопечных. А самое главное – скорейшее завершение войны и привычную, спокойную, безопасную жизнь в свободной и независимой Украине».