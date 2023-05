Аль-Наср с Роналду не смог обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке был открыт на 4-й минуте. Отличился Фабио Мартинш, который вывел гостей вперед. Однако уже через 13 минут Альваро Гонсалес забил за хозяев поля и сравнял счет.

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако результативными действиями отличиться не смог. На счету Криштиану 15 игр в Саудовской Аравии во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

Сейчас «Аль-Наср» занимает второе место в таблице чемпионата. У команды 57 очков после 26 туров. У лидера «Аль-Иттихада» 59 пунктов, но на одну игру меньше. «Аль-Халидж» занимает 14-е место в турнире и борется за выживание.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 6 мая

Аль-Наср – Аль-Халидж – 1:1

Голы: Альваро Гонсалес, 17 – Фабио Мартинш, 4

Видео голов:

ГОЛ! 0:1 Мартинш, 4 мин.

ГОЛ! 1:1 Гонсалес, 17 мин.

❌ Al Nassr miss out on the chance to go top after being held by plucky Al Khaleej #RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @Khaleejclub pic.twitter.com/wLHiEykAa4