СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта

В понедельник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Полесье

2.86 – 2.95 – 2.42

22:00 Лестер – Эвертон

2.05 – 3.68 – 3.90

22:00 Севилья – Жирона

2.00 – 3.74 – 4.02

ТЕННИС

13:00 Максим Хаукес – Виталий Сачко

2.50 – 1.51

22:30 Ига Свентек – Екатерина Александрова

1.07 – 6.30