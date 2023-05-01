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Англия
01 мая 2023, 02:22 | Обновлено 01 мая 2023, 02:36
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта

Важные события во всех видах спорта

01 мая 2023, 02:22 | Обновлено 01 мая 2023, 02:36
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 ЛНЗ – Полесье

Favbet 2.86 – 2.95 – 2.42

22:00 Лестер – Эвертон

Favbet 2.05 – 3.68 – 3.90

22:00 Севилья – Жирона

Favbet 2.00 – 3.74 – 4.02

ТЕННИС

13:00 Максим Хаукес – Виталий Сачко

Favbet 2.50 – 1.51

22:30 Ига Свентек – Екатерина Александрова

Favbet 1.07 – 6.30

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Источник Sport.ua
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