Англия01 мая 2023, 02:22 | Обновлено 01 мая 2023, 02:36
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 марта
Важные события во всех видах спорта
01 мая 2023, 02:22 | Обновлено 01 мая 2023, 02:36
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В понедельник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 ЛНЗ – Полесье
22:00 Лестер – Эвертон
22:00 Севилья – Жирона
ТЕННИС
13:00 Максим Хаукес – Виталий Сачко
22:30 Ига Свентек – Екатерина Александрова
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