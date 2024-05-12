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  4. Легенда Милана может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
12 мая 2024, 08:56 |
334
0

Легенда Милана может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо получил предложение от «Аль-Таавуна»

12 мая 2024, 08:56 |
334
0
Легенда Милана может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Footmercato, речь идет об «Аль-Таавуне».

Чемпион мира 2006 года является приоритетом клуба на пост главного тренера на следующий сезон. На столе у 46-летнего итальянского специалиста уже лежит очень щедрое с финансовой точки зрения предложение.

Последним местом работы Гаттузо был французский «Марсель», откуда его уволили в феврале текущего года. «Аль-Таавун» на данный момент идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, команду возглавляет Бразилец Периклес Шамуска.

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Дженнаро Гаттузо Аль-Таавун
Олег Дидух Источник: Footmercato
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