Легенда Милана может возглавить клуб из Саудовской Аравии
Дженнаро Гаттузо получил предложение от «Аль-Таавуна»
Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Footmercato, речь идет об «Аль-Таавуне».
Чемпион мира 2006 года является приоритетом клуба на пост главного тренера на следующий сезон. На столе у 46-летнего итальянского специалиста уже лежит очень щедрое с финансовой точки зрения предложение.
Последним местом работы Гаттузо был французский «Марсель», откуда его уволили в феврале текущего года. «Аль-Таавун» на данный момент идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, команду возглавляет Бразилец Периклес Шамуска.
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