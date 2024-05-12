Легенда Милана может возглавить клуб из Саудовской Аравии

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии. По информации журналиста Footmercato, речь идет об «Аль-Таавуне».

Чемпион мира 2006 года является приоритетом клуба на пост главного тренера на следующий сезон. На столе у 46-летнего итальянского специалиста уже лежит очень щедрое с финансовой точки зрения предложение.

Последним местом работы Гаттузо был французский «Марсель», откуда его уволили в феврале текущего года. «Аль-Таавун» на данный момент идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, команду возглавляет Бразилец Периклес Шамуска.