Унион Берлин сыграл вничью с Байером, РБ Лейпциг выиграл у Хоффенхайма

В субботу, 29 апреля, состоялись 6 матчей 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Унион Берлин» на своем поле расписал мировую с «Байером». Игра завершилась со счетом 0:0.

«РБ Лейпциг» дома минимально обыграл «Хоффенхайм» 1:0, а «Айнтрахт» неожиданно не смог победить «Аугсбург» – 1:1.

Также свои победы добыли «Фрайбург», «Штутгарт» и «Шальке».

Чемпионат Германии по футболу. 30-й тур. 29 апреля

Айнтрахт – Аугсбург – 1:1

Голы: Рексбечай, 25 (автогол) – Демирович, 58

Кельн – Фрайбург – 0:1

Гол: Доан, 54

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 1:0

Гол: Нкунку, 28

Унион Берлин – Байер – 0:0

Штутгарт – Боруссия М – 2:1

Голы: Гирасси, 22, Кулибали, 83 (пен.) – Вайгл, 78

Удаление: Итакура, 82

Шальке – Вердер – 2:1

Голы: ван ден Берг, 81, Дрекслер, 90+2 – Дукш, 18

And that, Unioner, is that. And bloody hell, another clean sheet at our fortress. Bayer were chanceless, and us... Determined and diligent, and utterly unbreakable. Eisern, indeed! pic.twitter.com/XCodyXFCHw