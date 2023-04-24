Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Медали чемпионата Бельгии разыграют Генк, Сен-Жилуаз, Антверпен и Брюгге
23 апреля состоялись матчи последнего 34-го тура первого раунда чемпионата Бельгии. По его итогам определены две четверки, которые разыграют медали (1–4 места) и дополнительную путевку в еврокубки (5–8 места).
Брюгге забил 7 голов в ворота Эйпена (7:0) и чудом пробился в топ-4 финальную пульку, благодаря поражению Гента от Остенде (1:2).
Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук в заявку на матч не вошел. Хет-трик оформил его конкурент в нападении Ферран Хутгла.
В финальный раунд команды вступают с половиной от набранных очков (округлены в большую сторону). В каждой пульке из четырех клубов будет сыграно по 2 круга. Команды с округленными очками будут иметь самый низкий приоритет при дележе мест на финише.
Медали чемпионата Бельгии разыграют: Генк (38 очков), Сен-Жилуаз (38), Антверпен (36) и Брюгге (30).
За путевку в Лигу конференций поборются: Гент (28), Стандард (28), Вестерло (26), Серкль Брюгге (25).
Чемпионат Бельгии
34-й тур, 23 апреля
Брюгге – Эйпен – 7:0
Голы: Ритс, 23, 61, Хутгла, 30, 65, 90+1, Ванакен, 35, Ланг, 42.
Результаты других матчей тура
- Сент-Трюйден – Антверпен – 0:1
- Андерлехт – Мехелен – 2:3
- Варегем – Серкль Брюгге – 2:3
- Гент – Остенде – 1:2
- Кортрейк – Сен-Жилуаз – 2:4
- Левен – Стандард – 3:2
- Шарлеруа – Генк – 2:2
Итоговая таблица 1-го раунда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неудачное начало чемпионата
В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный бой