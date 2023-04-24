Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Чемпионат Бельгии
Брюгге
23.04.2023 19:30 – FT 7 : 0
Эйпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
24 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:38
189
0

Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку

Медали чемпионата Бельгии разыграют Генк, Сен-Жилуаз, Антверпен и Брюгге

24 апреля 2023, 00:40 | Обновлено 24 апреля 2023, 01:38
189
0
Брюгге без Яремчука забил 7 голов и чудом пробился в топ-4 финальную пульку
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля состоялись матчи последнего 34-го тура первого раунда чемпионата Бельгии. По его итогам определены две четверки, которые разыграют медали (1–4 места) и дополнительную путевку в еврокубки (5–8 места).

Брюгге забил 7 голов в ворота Эйпена (7:0) и чудом пробился в топ-4 финальную пульку, благодаря поражению Гента от Остенде (1:2).

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук в заявку на матч не вошел. Хет-трик оформил его конкурент в нападении Ферран Хутгла.

В финальный раунд команды вступают с половиной от набранных очков (округлены в большую сторону). В каждой пульке из четырех клубов будет сыграно по 2 круга. Команды с округленными очками будут иметь самый низкий приоритет при дележе мест на финише.

Медали чемпионата Бельгии разыграют: Генк (38 очков), Сен-Жилуаз (38), Антверпен (36) и Брюгге (30).

За путевку в Лигу конференций поборются: Гент (28), Стандард (28), Вестерло (26), Серкль Брюгге (25).

Чемпионат Бельгии

34-й тур, 23 апреля

Брюгге – Эйпен – 7:0

Голы: Ритс, 23, 61, Хутгла, 30, 65, 90+1, Ванакен, 35, Ланг, 42.

Результаты других матчей тура

  • Сент-Трюйден – Антверпен – 0:1
  • Андерлехт – Мехелен – 2:3
  • Варегем – Серкль Брюгге – 2:3
  • Гент – Остенде – 1:2
  • Кортрейк – Сен-Жилуаз – 2:4
  • Левен – Стандард – 3:2
  • Шарлеруа – Генк – 2:2

Итоговая таблица 1-го раунда

По теме:
ВИДЕО. Сыграны полуфиналы Юношеской лиги УЕФА, определена пара финалистов
Сен-Жилуаз – Байер – 1:4. Бельгийский пожар в защите. Видео голов и обзор
Фиалки и молотобойцы. Определены полуфинальные пары Лиги конференций
чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Эйпен Роман Яремчук Гент Генк Сен-Жилуаз Ферран Хутгла Антверпен Стандард Вестерло Серкль Брюгге Шарлеруа Ауд-Хеверле Левен Андерлехт Сент-Трюйден Мехелен Кортрейк Остенде Зюлте-Варегем Серен статистические расклады Ханс Ванакен Ноа Ланг Матс Ритс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
Хоккей | 23 апреля 2023, 18:29 20
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю
ЧМ по хоккею. Сборная Украины драматично проиграла Китаю

Неудачное начало чемпионата

Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Бокс | 23 апреля 2023, 06:50 19
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде

В ночь с 22 на 23 апреля на T-Mobile Arena состоялся драматичный бой

Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Бокс | 23.04.2023, 18:55
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Рэпер поставил $1 млн на победу Джервонты. Дэвис требует половину прибыли
Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине
Футбол | 23.04.2023, 23:44
Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине
Два незасчитанных гола Юве. Наполи вырвал победу у Старой Синьоры в Турине
Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм
Футбол | 23.04.2023, 17:56
Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм
Борнмут без Забарного опозорился с Вест Хэмом, Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
23.04.2023, 04:45 3
Бокс
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
Фестиваль пенальти. Ворскла одолела Металлист с четырьмя 11-метровыми
22.04.2023, 14:58 8
Футбол
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
ДЖЕРВОНТА: «Я говорю: вставай! А он просто отрицательно покачал головой»
23.04.2023, 08:00
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности