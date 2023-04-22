Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
ATP
22 апреля 2023, 10:15 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:18
157
0

С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?

Карлос уверенно идет за защитой титула

22 апреля 2023, 10:15 | Обновлено 22 апреля 2023, 10:18
157
0
С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В пятницу, 21 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл своего соотечественника Алехандро Давидовича Фокину. В 1/2 финала испанец сыграет с Дэном Эвансом.

Лоренцо Музетти без борьбы прошел в полуфинал. Янник Синнер снялся с матча против Лоренцо из-за болезни.

Второй сеяный турнира Стефанос Циципас уверенно выиграл у Алекса Де Минаура.

В прошлом году трофей на кортах в Барселоне выиграл Карлос Алькарас.

АТР 500 Барселона. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алехандро Давидович Фокина [10] – 7:6 (7:5), 6:4
Франсиско Черундоло [15] – Дэн Эванс [12] – 6:2, 5:7, 3:6

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [9] – Янник Синнер [4] – RET., Синнер
Алекс Де Минаур [8] – Стефанос Циципас [2] – 4:6, 2:6

АТР 500 Барселона. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Дэн Эванс [12]
Лоренцо Музетти [9] – Стефанос Циципас [2]

По теме:
Определились четвертьфиналисты грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне
Начал защиту титула. Алькарас разгромил португальца на турнире в Барселоне
Крутых впервые сыграл в основе турнира АТР 500, но проиграл россиянину
ATP Барселона Карлос Алькарас (теннисист) Алехандро Давидович-Фокина Франсиско Черундоло Дэн Эванс Лоренцо Музетти Янник Синнер Алекс де Минаур Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Атланта впервые обыграла Бостон, Нью-Йорк выиграл у Кливленда
Баскетбол | 22 апреля 2023, 09:36 0
НБА. Атланта впервые обыграла Бостон, Нью-Йорк выиграл у Кливленда
НБА. Атланта впервые обыграла Бостон, Нью-Йорк выиграл у Кливленда

Состоялись 3 матча плей-офф первого раунда

Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Футбол | 21 апреля 2023, 16:55 39
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос

«Колос» провел юбилейный матч в Украинской Премьер-лиге

Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Бокс | 21.04.2023, 15:32
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко бредит»
Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?
Футбол | 21.04.2023, 12:01
Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?
Лучшего бомбардира Челси в сезоне называют ослом. Почему так происходит?
Сачко не смог выйти в полуфинал турнира в Мексике, выиграв первый сет
Теннис | 22.04.2023, 09:22
Сачко не смог выйти в полуфинал турнира в Мексике, выиграв первый сет
Сачко не смог выйти в полуфинал турнира в Мексике, выиграв первый сет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
От рук оккупантов погиб чемпион Украины по гребле
20.04.2023, 17:52 1
Война
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
Нуже переводчик. Ребров ответил, будет ли продолжать контракт с Аль-Айном
21.04.2023, 03:28
Футбол
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
Жена Усика: «Зеленский поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам»
20.04.2023, 11:36 6
Бокс
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа будет первой жертвой нокаута в Саудовской Аравии»
20.04.2023, 15:04 3
Бокс
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула. Стала известна причина
20.04.2023, 20:45 1
Футбол
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности