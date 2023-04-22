С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?
Карлос уверенно идет за защитой титула
В пятницу, 21 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл своего соотечественника Алехандро Давидовича Фокину. В 1/2 финала испанец сыграет с Дэном Эвансом.
Лоренцо Музетти без борьбы прошел в полуфинал. Янник Синнер снялся с матча против Лоренцо из-за болезни.
Второй сеяный турнира Стефанос Циципас уверенно выиграл у Алекса Де Минаура.
В прошлом году трофей на кортах в Барселоне выиграл Карлос Алькарас.
АТР 500 Барселона. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алехандро Давидович Фокина [10] – 7:6 (7:5), 6:4
Франсиско Черундоло [15] – Дэн Эванс [12] – 6:2, 5:7, 3:6
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [9] – Янник Синнер [4] – RET., Синнер
Алекс Де Минаур [8] – Стефанос Циципас [2] – 4:6, 2:6
АТР 500 Барселона. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Дэн Эванс [12]
Лоренцо Музетти [9] – Стефанос Циципас [2]
Semi-finals locked in🔒— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2023
🇪🇸 Alcaraz vs Evans 🇬🇧
🇮🇹 Musetti vs Tsitsipas 🇬🇷
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