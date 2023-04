С Алькарасом, но без Синнера. Кто сыграет в полуфинале турнира в Барселоне?

В пятницу, 21 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл своего соотечественника Алехандро Давидовича Фокину. В 1/2 финала испанец сыграет с Дэном Эвансом.

Лоренцо Музетти без борьбы прошел в полуфинал. Янник Синнер снялся с матча против Лоренцо из-за болезни.

Второй сеяный турнира Стефанос Циципас уверенно выиграл у Алекса Де Минаура.

В прошлом году трофей на кортах в Барселоне выиграл Карлос Алькарас.

АТР 500 Барселона. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Алехандро Давидович Фокина [10] – 7:6 (7:5), 6:4

Франсиско Черундоло [15] – Дэн Эванс [12] – 6:2, 5:7, 3:6

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [9] – Янник Синнер [4] – RET., Синнер

Алекс Де Минаур [8] – Стефанос Циципас [2] – 4:6, 2:6

АТР 500 Барселона. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Дэн Эванс [12]

Лоренцо Музетти [9] – Стефанос Циципас [2]

