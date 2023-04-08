Определились первые грунтовые финалисты сезона 2023 на турнире в Марракеше
Без топовых имен: Роберто Карбальес Баэна и Александр Мюллер
В субботу, 8 апреля, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 250 в Марракеше (Марокко).
В финале соревнований не будет ни первого сеяного Лоренцо Музетти, ни второго сеяного Даниэля Эванса. Оба проиграли будущим финалистам: Александру Мюллеру и Роберто Карбальес Баэне. Музетти уступил французу в четвертьфинале, а Эванс испанцу – в полуфинале.
Мюллер впервые сыграет в финале турнира серии АТР 250, а Баэна – во второй раз. Отметим, что соревнования в Марракеше завершаться первыми в 2023 году среди грунтовых турниров.
Марракеш. 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Александр Мюллер – Павел Котов – 7:6 (7:3), 7:5
Нижняя часть сетки
Роберто Карбальес Баэна – Дэн Эванс [2] – 2:6, 6:4, 6:2
Марракеш. Финал
Александр Мюллер – Роберто Карбальес Баэна
What a week it’s been for @Robertocarba93 👏— ATP Tour (@atptour) April 8, 2023
He is through to his second Tour final after a 2-6 6-4 6-2 victory against Evans. #GrandPrixHassanII pic.twitter.com/r51mDQNyCe
First ATP Tour Final! 😍— Tennis TV (@TennisTV) April 8, 2023
Alexandre Muller defeats Kotov 7-6 7-5 in Marrakech to reach a maiden ATP Tour final.#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/BDQqwq87fk
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