Определились первые грунтовые финалисты сезона 2023 на турнире в Марракеше

В субботу, 8 апреля, состоялись полуфинальные матчи на грунтовом турнире серии АТР 250 в Марракеше (Марокко).

В финале соревнований не будет ни первого сеяного Лоренцо Музетти, ни второго сеяного Даниэля Эванса. Оба проиграли будущим финалистам: Александру Мюллеру и Роберто Карбальес Баэне. Музетти уступил французу в четвертьфинале, а Эванс испанцу – в полуфинале.

Мюллер впервые сыграет в финале турнира серии АТР 250, а Баэна – во второй раз. Отметим, что соревнования в Марракеше завершаться первыми в 2023 году среди грунтовых турниров.

Марракеш. 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Александр Мюллер – Павел Котов – 7:6 (7:3), 7:5

Нижняя часть сетки

Роберто Карбальес Баэна – Дэн Эванс [2] – 2:6, 6:4, 6:2

Марракеш. Финал

Александр Мюллер – Роберто Карбальес Баэна

