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Чемпионат Европы
21 марта 2023, 22:37 | Обновлено 21 марта 2023, 22:54
643
0

Аншлаг. Стало известно, сколько украинских фанатов посетят матч на Уэмбли

Матч в Лондоне вживую увидят более 85 тысяч зрителей, из них 4200 украинцев

21 марта 2023, 22:37 | Обновлено 21 марта 2023, 22:54
643
0
Аншлаг. Стало известно, сколько украинских фанатов посетят матч на Уэмбли
УАФ. Руслан Ротань

Стало известно, сколько украинских фанатов посетят матч квалификации Евро-2024 в Лондоне.

На «Уэмбли» будет аншлаг: поединок увидят более 85 тысяч зрителей, из них 4200 украинцев, информирует журналист Генри Винтер.

При этом 1000 украинцев и членов британских семей, приютивших их в Англии после начала войны, получат бесплатные билеты на поединок от FA (Футбольной ассоциации Англии).

Сборная Украины прибыла в Лондон и готовится к матчу квалификации Евро-2024 против команды Англии, который пройдет 26 марта.

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