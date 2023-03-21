Аншлаг. Стало известно, сколько украинских фанатов посетят матч на Уэмбли
Матч в Лондоне вживую увидят более 85 тысяч зрителей, из них 4200 украинцев
Стало известно, сколько украинских фанатов посетят матч квалификации Евро-2024 в Лондоне.
На «Уэмбли» будет аншлаг: поединок увидят более 85 тысяч зрителей, из них 4200 украинцев, информирует журналист Генри Винтер.
При этом 1000 украинцев и членов британских семей, приютивших их в Англии после начала войны, получат бесплатные билеты на поединок от FA (Футбольной ассоциации Англии).
Сборная Украины прибыла в Лондон и готовится к матчу квалификации Евро-2024 против команды Англии, который пройдет 26 марта.
1,000 Ukrainians, and the families who’ve welcomed them into their homes here, have been given free tickets by @FA to #ENGUKR at Wembley on March 26. Game an 85,000+ sell-out including 4,200 Ukraine fans. 🇺🇦💙💛🙌— Henry Winter (@henrywinter) March 21, 2023
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