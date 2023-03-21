Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 21:00 | Обновлено 21 марта 2023, 21:20
1273
0

ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне

Илья Забарный покинул лагерь, индивидуально тренировался Андрей Ярмоленко

21 марта 2023, 21:00 | Обновлено 21 марта 2023, 21:20
1273
0
ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне
УАФ

Сегодня, 21 марта, национальная команда Украины провела свою первую тренировку в Лондоне, готовясь к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

В тренировке приняли участие все игроки, вызванные на сбор, за исключением Ильи Забарного. Защитник прибыл в расположение сине-желтых вчера, повидался со всеми ребятами и пообщался с исполняющим обязанности главного тренера сборной Русланом Ротанем и медицинским штабом команды.

Вместе с Ильей приехали также медики клуба «Борнмут», обсудившие с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока. Продолжается восьмая неделя лечения и реабилитации Забарного после комбинированной травмы связок голеностопа: есть положительная динамика восстановления, однако нынешние кондиции не позволяют исполнителю сыграть на высоком уровне. Ввиду риска получения повторного повреждения врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог длительное время помогать и сборной, и клубу. Вчера Забарный покинул расположение национальной команды.

Пока что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Врачи внимательно наблюдают за ним, решение по его участию в игре с Англией будет принято позже.

Сегодня, 21 марта, сине-желтые работали в разных группах, что было обусловлено тем, что часть футболистов получила полноценную игровую нагрузку в воскресных матчах за свои клубы. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и представители Шахтера» Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Георгий Судаков сыграли в теннисбол. В то же время остальная команда отрабатывала тактические задачи, поставленные тренерским штабом.

Завтра, 22 марта, утром сборники снова будут тренироваться на поле базы ФК «Брентфорд». Первые 15 минут будут открыты для представителей СМИ. После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды. Встреча для масс-медиа начнется в конференц-зале клубной базы в 12:30 по местному времени.

ВИДЕО. Сборная Украины сыграла в теннисбол в Лондоне

ФОТО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне

trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-21032023
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-21032023-foto-1
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-21032023-foto-2
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-21032023-foto-3
trenirovka-sbornoy-ukrainy-v-londone-21032023-foto-4
По теме:
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Сидорчук ночью книжки читает. Тренером станет»
ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку игроков в Майами
База или стадион? Стало известно, когда начнется матч Украины и Брентфорда
сборная Украины по футболу теннисбол Англия - Украина Евро-2024 тренировка Руслан Ротань фото видео Андрей Ярмоленко Илья Забарный Брентфорд Борнмут фотогалерея
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Футбол | 21 марта 2023, 07:38 10
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду

Титулованный бразилец даже за решеткой наслаждается футболом

Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Футбол | 21 марта 2023, 09:54 22
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде

Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ

Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Футбол | 21.03.2023, 20:34
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Футбол | 21.03.2023, 09:35
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
ВИДЕО. Научились семерочку глотать? Коноплянка потроллил игроков Шахтера
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»
Футбол | 21.03.2023, 18:48
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023
19.03.2023, 22:43 15
Футзал
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
19.03.2023, 16:20 55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
20.03.2023, 19:03
Баскетбол
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
20.03.2023, 10:40 1
Бокс
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
19.03.2023, 19:11 28
Футбол
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
20.03.2023, 02:02 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности