ВИДЕО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне

Сегодня, 21 марта, национальная команда Украины провела свою первую тренировку в Лондоне, готовясь к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

В тренировке приняли участие все игроки, вызванные на сбор, за исключением Ильи Забарного. Защитник прибыл в расположение сине-желтых вчера, повидался со всеми ребятами и пообщался с исполняющим обязанности главного тренера сборной Русланом Ротанем и медицинским штабом команды.

Вместе с Ильей приехали также медики клуба «Борнмут», обсудившие с украинскими коллегами нынешнее физическое состояние игрока. Продолжается восьмая неделя лечения и реабилитации Забарного после комбинированной травмы связок голеностопа: есть положительная динамика восстановления, однако нынешние кондиции не позволяют исполнителю сыграть на высоком уровне. Ввиду риска получения повторного повреждения врачи обеих команд совместно приняли решение дать Илье полноценно завершить процесс реабилитации, чтобы в будущем он мог длительное время помогать и сборной, и клубу. Вчера Забарный покинул расположение национальной команды.

Пока что индивидуально тренируется капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко. Врачи внимательно наблюдают за ним, решение по его участию в игре с Англией будет принято позже.

Сегодня, 21 марта, сине-желтые работали в разных группах, что было обусловлено тем, что часть футболистов получила полноценную игровую нагрузку в воскресных матчах за свои клубы. Александр Зинченко, Руслан Малиновский и представители Шахтера» Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Артем Бондаренко и Георгий Судаков сыграли в теннисбол. В то же время остальная команда отрабатывала тактические задачи, поставленные тренерским штабом.

Завтра, 22 марта, утром сборники снова будут тренироваться на поле базы ФК «Брентфорд». Первые 15 минут будут открыты для представителей СМИ. После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды. Встреча для масс-медиа начнется в конференц-зале клубной базы в 12:30 по местному времени.

ВИДЕО. Сборная Украины сыграла в теннисбол в Лондоне

ФОТО. Тренировка от Ротаня. Сборная сыграла в теннисбол в Лондоне