ФОТО. Главный тренер Порту отказался жать руку Индзаги после вылета из ЛЧ

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок в Италии «Интер» выиграл 1:0 и по итогам двух встреч вышел в 1/4 финала турнира.

Во 2-м матче «Порту» имел все шансы обыграть итальянский клуб, а на последних минутах создал три невероятно опасных момент, которые закончились ничем: вынос с ленточки, штанга и перекладина.

После окончания игры наставник «Порту» Сержиу Консейсау отказался жать руку коучу «Интера» Симоне Индзаги. Сержиу никак не прокомментировал не свой поступок.

