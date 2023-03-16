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Лига чемпионов
16 марта 2023, 12:48 | Обновлено 16 марта 2023, 12:50
383
0

ФОТО. Главный тренер Порту отказался жать руку Индзаги после вылета из ЛЧ

Некрасивый поступок от Сержиу Консейсау

16 марта 2023, 12:48 | Обновлено 16 марта 2023, 12:50
383
0
ФОТО. Главный тренер Порту отказался жать руку Индзаги после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок в Италии «Интер» выиграл 1:0 и по итогам двух встреч вышел в 1/4 финала турнира.

Во 2-м матче «Порту» имел все шансы обыграть итальянский клуб, а на последних минутах создал три невероятно опасных момент, которые закончились ничем: вынос с ленточки, штанга и перекладина.

После окончания игры наставник «Порту» Сержиу Консейсау отказался жать руку коучу «Интера» Симоне Индзаги. Сержиу никак не прокомментировал не свой поступок.

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Сержиу Консейсау Симоне Индзаги Лига чемпионов Порту Интер Милан Порту - Интер фото
Источник Sport.ua
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